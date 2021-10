Na finančnih trgih je odmevala tudi novica, da je kitajska partija aktivno pristopila k omejevanju posledic skorajšnjega propada podjetja Evergrande Group. Kljub petkovi rasti delniških tečajev sta delniška indeksa S&P 500 in Nasdaq pretekli teden zabeležila največji tedenski upad svojih vrednosti po letošnjem februarju. K padcu vrednosti delniških tečajev je botrovala predvsem skrb vlagateljev glede prihodnje inflacije in posledično rasti obrestnih mer. Tako ni presenetljivo, da so na tedenski ravni tečaji tehnoloških podjetij zabeležili višji upad kot tečaji delnic podjetij iz zrelih panog. Vsesplošni oseki na delniških trgih so kljubovali le tečaji delnic naftnih podjetij. Rastoče cene surove nafte ter pomanjkanje električne energije ponekod v Aziji sta razloga, da se vlagatelji nadejajo nadaljnje rasti delniških tečajev energetskih podjetij. V preteklem tednu objavljen podatek o inflaciji v ZDA (+3,6 %), ki ne upošteva vpliva energentov in hrane, je bil sicer v skladu s povprečjem pričakovanj tržnih udeležencev. Zaskrbljujoče pa so bile objave podjetij Nike, Bed Bath & Beyond in Kohl's, ki se soočajo z velikimi težavami zaradi prekinjenih dobavnih verig, hkrati pa tudi z naraščajočimi stroški dela.

Negativnega vzdušja na kapitalskih trgih med tednom niso prekinile niti objave o rasti naročil za potrošne dobrine, rasti prodaje nepremičnin ter tudi rasti zasebne potrošnje v ZDA. Velja poudariti, da so vse tri objave presegle povprečje pričakovanj tržnih udeležencev. Razpoloženje vlagateljev se je začelo spreminjati šele v četrtek pozno zvečer, ko sta podjetji Merck in Ridgeback Biotherapeutics zaprosili za dovoljenje za trženje zdravila proti virusu Covid-19. Zdravilo bi se zaenkrat uporabljalo le v kritičnih primerih, klinične študije pa kažejo, da lahko razpolovi število hospitalizacij med necepljenimi obolelimi. Znaten upad vrednosti so v preteklem tednu zabeležili tudi pomembnejši evropski delniški indeksi. Vlagatelji so bili v preteklem tednu zaskrbljeni predvsem zaradi možnosti, da se EMU obeta obdobje nizke gospodarske rasti in visoke inflacije. Inflacija je namreč v evroobmočju dosegla 3,4 %, kar je najvišja stopnja po septembru 2008. Nemška inflacija, ki je dosegla 4,1 %, pa je najvišja v zadnjih 29 letih. Predsednica ECB Christine Lagarde je v preteklem tednu v evropskem parlamentu potrdila možnost že tretjega dviga ocene inflacije v EMU za letošnje leto. Kljub vse višjim inflacijskim pričakovanjem pa je poudarila, da se ECB ne sme prenagliti zaradi inflacije, ki je posledica tranzitornih ponudbenih šokov.

Za konec še skok na Kitajsko, kjer se je začela sanacija podjetja Evergrande Group. V sredo je podjetje objavilo novico, da svoj 20 % delež v banki Shengjing Bank Co. prodaja državnemu podjetju za 1,5 milijarde USD. Kot kaže, tudi ostala kitajska podjetja v državni in delni državni lasti sledijo navodilom partije, da skušajo z odkupom posameznih delov podjetja Evergrande Group preprečiti negativen šok, ki bi ga propad omenjenega podjetja lahko imel za kitajsko gospodarstvo.