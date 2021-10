Pristojne službe so omejile dostop do pisarne, dva strokovna sodelavca te poslanske skupine sta bila v karanteni. Prvi rezultati analize pa so pokazali, da vsebina pošiljke ni nevarna, so za STA pojasnili v SMC.

Pošiljka je bila sicer naslovljena na enega od poslancev, so še pojasnili v poslanski skupini SMC.