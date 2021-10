Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je na vprašanje programskega odbora inštituta, ali so samozaposleni upravičeni do nadomestila ali varstva otrok, odgovorilo, da ne, saj zakon naslavlja delavke in delavce, ki so v delovnem razmerju na podlagi pogodbe o zaposlitvi, v to skupino pa ne spadajo tisti, ki svoje delo opravljajo na podlagi atipičnih socialnih pogodb, pove Kristina Kranjc in dodaja, da na vprašanje o ureditvi problema z ministrstva niso dobili odgovora.

Leta 2020 je bilo samozaposlenih nekaj več kot 94.100 ljudi. »Gre za razlikovanje, saj se jih potiska v ekonomsko stisko in negotov položaj,« pojasni Tanja Matijašević. Mnogi so bili primorani koristiti svoje prihranke za zagotovitev preživetja, ti pa so v skoraj dve leti trajajoči epidemiji v veliki meri že pošli, hkrati pa bodo primorani delati, kljub odrejeni karanteni, in s tem bodo prispevali k slabšanju epidemiološke slike, še doda. »Menimo, da v primeru, ko država ni zmožna zagotoviti varnega umika z dela, ne smemo biti presenečeni, da okužbe rastejo. Samozaposleni so bili do junija do prejema nadomestila vključeni, zato ne vidimo razloga, da v prihodnosti ne bi bili,« so jasni.

V preteklih dnevih so se nanje namreč obrnili številni delavci in delavke ter delili svoja pričevanja, ki jih bodo še naprej objavljali na družbenih omrežjih, in tako nadaljevali s pritiski na nosilce politične oblasti, da se ta problematika uredi.