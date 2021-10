»V Sloveniji je ena izmed temeljnih sistemskih ugotovitev, da je sistem socialnih in družinskih transferjev nepregleden, zapleten in zelo birokratski. S predlaganimi spremembami v središče našega delovanja postavljamo ljudi in njihovo dostojanstvo. Pomoč želimo zagotoviti tistim, ki jo resnično potrebujejo,« je na današnji tiskovni konferenci ob predstavitvi paketa predlogov tako imenovane male socialne reforme dejal minister za delo in podpredsednik NSi Janez Cigler Kralj.

Kot je pojasnil, želijo ljudi, ki so se sposobni preživeti z lastnim delom, spodbuditi, da se raje odločijo za zaposlitev kot pa za socialno pomoč. »Delo je vrednota in pomembno gonilo naše družbe, zato ni pravično, da je delovno aktiven posameznik v slabšem položaju od tistega, ki ni aktiven. Sistem socialnih transferjev, ki je namenjen kratkotrajnemu premagovanju stiske, mora na eni strani predstavljati učinkovito varnostno mrežo, na drugi strani pa mora spodbujati iskalce zaposlitve, da se ponovno vključijo na trg dela,« je poudaril.

S predlaganimi spremembami namerava ministrstvo področje socialnih transferjev tudi posodobiti, tako da bi sistem postal bolj pregleden, razumljiv in življenjski. »S tem bomo poskrbeli, da bodo upravičenci enostavneje prišli do potrebnih informacij, obenem pa bomo preprečevali zlorabe ter zagotovili, da gre pomoč države v prave roke,« je pojasnil Cigler Kralj in dodal, da želijo z določenimi spremembami »potegniti tudi ločnico med družinsko in socialno politiko«.

Materialni položaj družine se bo ugotavljal samo na podlagi dohodka in ne več tudi premoženja Z novelama zakonov o socialno varstvenih prejemkih in uveljavljanju pravic iz javnih sredstev se bo materialni položaj družine, na podlagi katerega se prizna pravica do otroškega dodatka, državne štipendije, subvencioniranja vrtca, malice in kosila, ugotavljal zgolj na podlagi dohodka in ne več tudi premoženja. Sedanji postopek, ki upošteva tudi premoženje, je po oceni ministrstva za delo zapleten, vpliv premoženja na priznanje pravic pa precej majhen. Med več kot 190 tisoč družin, ki so upravičene do otroškega dodatka, naj bi umik pogoja premoženja vplival zgolj na 3382 ali manj kot dva odstotka družin. Za spremembo so se po ministrovih besedah odločili tudi zato, ker premoženja razen Slovenije v teh primerih ne upošteva nobena druga primerljiva evropska država. Prav tako se poenostavljajo pravila pri upoštevanju dohodka. Po predlogu ministrstva se bo namreč primarno ugotavljal materialni položaj iz preteklega leta, tekoči dohodek, ki predstavlja povprečje dohodkov zadnjih treh mesecev, pa le izjemoma. V dohodek se ne bo vštevala kadrovska štipendija in plačilo za študentsko delo do višine minimalne plače. Po ministrovih besedah je pomembna sprememba tudi v tem, da bo upravičenec v primeru, da bo prišlo do »bistvenega poslabšanja njegovega materialnega položaja« lahko zaprosil za nov izračun; v tem primeru se bo vedno upošteval tekoči dohodek. Cigler Kralj pričakuje, da bo neupoštevanje premoženja upravičencem zvišalo otroški dodatek oziroma denarno štipendijo, nova pravila pa naj bi tudi poenostavila postopek in s tem omogočila izdajo informativnih izračunov po vzoru dohodnine za podaljšanje letnih pravic, torej otroškega dodatka, državne štipendije ter subvencioniranega vrtca, malice in kosila.

Otroški dodatek se ne bi več upošteval pri odločanju o upravičenosti do ostalih transferjev Kot drugo veliko spremembo je minister izpostavil predlog, da se otroški dodatek ne bi več všteval v dohodke, ki se upoštevajo pri odločanju o upravičenosti do ostalih transferjev. To naj bi omogočilo pravičnejšo obravnavo polnoletnih dijakov v zvezi z dostopom do državne štipendije. Med predlaganimi spremembami je tudi siceršnja širitev kroga upravičencev do državne štipendije, in sicer tako, da se dodajata 7. in 8. dohodkovni razred. Namesto dodatka za delovno aktivnost se uvaja nova spodbuda v obliki neupoštevanja plačila za opravljeno delo do zakonsko določene višine. Predlagano je, da se prejemek, ki ga odrasla delovno aktivna oseba prejme zaradi delovne aktivnosti, zmanjša za 35 odstotkov prejetega dohodka, vendar največ v višini 205 evrov in najmanj v višini malenkost nad 104 evre. Za povečanje socialne varnosti posebej ranljivih skupin pa na ministrstvu med drugim predlagajo, da se pravica do varstvenega dodatka podaljšuje po uradni dolžnosti, kar pomeni, da bi moral upravičenec vložiti zgolj prvo vlogo za priznanje pravice. V tem sklopu je predlagano tudi, da se starejšim, ki so upravičeni do denarne socialne pomoči in hkrati do varstvenega dodatka, prizna pravico do kritja razlike do polne vrednosti zdravstvenih storitev. Prav tako je v osnutku paketa ostal predlog, da se denarna socialna pomoč obvezno izplača v naravi, in ne v denarju, če otroci ne obiskujejo osnovne šole. Družinam, ki po osnovni šoli otrok ne bodo poslale v srednje šole, pa bi se otroški dodatek znižal za tretjino.

Ljudi želijo motivirati, da delajo Ministrstvo za delo je pripravilo tudi spremembe zakona o urejanju trga dela, s katerimi želijo po ministrovih besedah ljudi motivirati, da se raje odločijo za zaposlitev kot pa za socialno pomoč. Iskalcem zaposlitve, ki so v evidenci brezposelnih dlje kot šest mesecev, se bo tako po novem predlogu lahko ponudilo zaposlitev, ki ustreza dve stopnji nižji izobrazbi od njihove (zdaj velja za ustrezno izobrazbo brezposelnih, ki so na zavodu dlje kot tri mesece za eno stopnjo nižja izobrazba). Ob tem pa se v primeru neaktivnosti pri iskanju zaposlitve ukinja sedanje dvostopenjsko ugotavljanje kršitev. »Nekdo, ki zlorablja vpis v evidenco brezposelnih se ne more ponovno prijaviti na zavod naslednjih šest mesecev, prav tako pa ne more biti upravičen do denarne socialne pomoči,« je poudaril minister. Vpis v evidenco je namreč tudi podlaga za socialno pomoč. Po drugi strani se za nekatere posebej težko zaposljive skupine podaljšuje možnost vključitve v javna dela z dveh na štiri leta, kar je, kot je dejal Cigler Kralj, pomembno predvsem za starejše brezposelne, ki se veliko težje zaposlijo. Med predlaganimi spremembami je še ponovno podaljšanje zakonskega roka za opravo izpita iz slovenščine za določene tuje brezposelne osebe, in sicer do 30. junija 2022. Cigler Kralj pričakuje, da bo vlada paket predlaganih novel zakonov obravnavala prihodnji teden in da bo v DZ sprejet v januarju prihodnje leto. Predlagana zakonodaja je sicer po njegovih besedah koalicijsko in medresorsko usklajena, ne pa tudi s socialnimi partnerji. Te so, kot je dejal, povabili k sodelovanju v strokovnih skupinah, a do tovrstne obravnave ni prišlo, ker so sindikati spomladi zapustili Ekonomsko-socialni svet (ESS). So pa vrata socialnemu dialogu še naprej odprta, je zatrdil Cigler Kralj in dodal, da so, če to ne bo vplivalo na časovnico sprejemanja zakonodaje, pripravljeni na usklajevanja in pripravo dopolnil, ki bi jih vložili v DZ.

Poteza ministrstva kaže, da vlada ne želi dialoga Andrej Zorko, izvršni sekretar Zveze svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS), ki je med drugim zadolžen za trg dela, sistemsko zakonodajo in socialni dialog, je nad potezo ministrstva za delo močno razočaran. »Predlagani zakoni so šli mimo ESS, pa čeprav je bilo ministrstvo opozorjeno, da postopkov ne sme nadaljevati, če želi ponovno obuditev socialnega dialoga. Za nas je to jasen signal, da si dialoga ne želijo,« je ogorčen Zorko. Po njegovih besedah bi morali poslanci DZ predlagane zakone umakniti in dati vladi jasno vedeti, da je treba spoštovati pravila o delovanju ESS. Glede samih predlogov, še zlasti tistih iz novele zakona o urejanju trga dela, pa Zorko pravi, da se z njimi ne uresničuje načelo, da je Slovenija socialna država. »Brezposelne označevati za lenuhe je zgrešena politika. Boljši bi bil pristop spodbujanja, ne pa kaznovanja. Zakaj tako, mi ni jasno, razen če je njihov namen privarčevati pri ljudeh,« je povedal Zorko.

»Vladna mini 'socialna' reforma ni usmerjena v preprečevanje revščine« V stranki Levica opozarjajo, da bi ministrstvo s predlaganimi spremembami ukinilo socialno pomoč 168 gospodinjstvom, 1714 pa bi se le-ta znižala. Predvideno zmanjšanje izrednih socialnih pomoči bi po njihovi oceni prizadelo še 200 drugih gospodinjstev, z ukinitvijo dodatka za delovno aktivnost pa bi socialno pomoč izgubilo ali pa se bo ta znižala 1882 gospodinjstvom. »Zakoni, ki smo jih uspeli videti, poslabšujejo položaj 2082 družinam in posameznikom,« pravijo v Levici. Ob tem opozarjajo, da se ministrstvo ni odločilo niti za minimalni dvig državnih štipendij, pač pada namesto tega raje predlaga uvedbo državnih štipendij za dijake in študente iz bogatih družin. Vlada bo namreč devet milijonov evrov namenila za štipendije za dijake in študente iz družin, ki dosegajo do 1053 evrov neto dohodka na družinskega člana, kar pomeni, da bodo po novem državne štipendije prejemale tudi družine, ki se ponašajo z 4000 in več evri neto dohodka. Poleg tega pa se pri dodelitvi državnih štipendij ne bo več upoštevalo premoženje, kot so nepremičnine, jahte, avtomobili in podobno, pravijo v Levici.