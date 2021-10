Veselinovič, ki bi sicer mandat na čelu STA sklenil konec leta, je predčasno odstopil 30. septembra. Razlog za njegov odstop so bila neuspešna pogajanja z direktorjem vladnega urada za komuniciranje (Ukom) Urošem Urbanijo o pogodbi za opravljanje javne službe za tekoče leto.

STA je v finančni stiski, ogroženih pa je tudi okoli 90 delovnih mest, saj je vlada letos v celoti zaustavila financiranje javne službe obveščanja, posledično pa STA od predvidenih 2,028 milijona evrov nadomestila za opravljanje javne službe ni doslej dobila niti evra.

Vladna stran je julija STA ponudila osnutek pogodbe, ki naj bi bila podlaga za začetek financiranja, vendar po Veselinovičevih besedah pogoji niso bili sprejemljivi.

S stanjem STA so se nadzorniki seznanili že na prejšnji, septembrski seji. Po odstopu direktorja Veselinoviča pa bo, kot je tedaj povedal Terčelj, nadzorni svet preučil tudi nastale razmere s ciljem iskanja rešitve glede nadaljnjega vodenja in obstoja STA. Pravkar končani razpis za novega direktorja STA namreč predvideva nastop položaja s 1. januarjem 2022.

V petek izredna seja o finančnem izčrpavanju STA

Državni zbor se bo v petek sestal na izredni seji, na kateri bo na zahtevo dela opozicije razpravljal o finančnem izčrpavanju Slovenske tiskovne agencije (STA) s strani vlade. V opoziciji bi od vlade zahtevali, da takoj izpolni svojo zakonsko obveznost do STA in v roku treh dni zagotovi financiranje javne službe STA.

Izredno sejo v zvezi z »načrtnim finančnim izčrpavanjem hrbtenice slovenskega novinarstva STA s strani vlade« so zahtevali v opozicijskih LMŠ, SD, Levica, SAB in poslanski skupini nepovezanih poslancev. Za to potezo so se odločili po odstopu direktorja STA Bojana Veselinoviča.

V opozicijskih poslanskih skupinah so v zahtevi za sklic izredne seje spomnili, da STA že celo letošnje leto opravlja javno službo brez državnega financiranja. Ker je agencija tik pred finančnim zlomom, se s sprašujejo, komu je to v interesu in kaj je v ozadju. Poudarili so še, da je STA vedno poročala verodostojno, objektivno in brez vrednostnih sodb.

Dan, ko je Veselinovič odstopil s položaja direktorja, torej 30. september, pa so označili kot »nedvomno tragičen dan za nepristransko poročanje«. »Zdi se, da je z Veselinovičevim odstopom vladi uspela ogromna zloraba v misiji preoblikovanja medijske krajine in sistematičnega spodkopavanja medijev, ki zmorejo in upajo biti kritični,« so v opoziciji zapisali v zahtevi.

Za odločanje na seji so zato pripravili predlog priporočila, po katerem bi DZ vladi priporočil, da spoštuje 66. člen sedmega protikoronskega zakona in 20. člen zakona o STA. Od vlade pa bi zahtevali, da v treh dneh zagotovi financiranje javne službe STA.

Do predlaganega priporočila se bo sicer v četrtek opredelil še parlamentarni odbor za kulturo.