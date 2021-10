Film Zastoj scenarista in režiserja Vinka Möderndorferja, v katerem je zaigral tudi pokojni Peter Musevski, je svetovno premiero doživel maja na 49. mednarodnem filmskem festivalu FEST v Beogradu.

Film pripoveduje o srečanju dveh zakonskih parov z različnih polov družbene lestvice, ki na prvi pogled nimata ničesar skupnega. Nesreča in tragični dogodek pa ju v eni sami noči usodno združita in povežeta za vse življenje.

Möderndorfer je pred premiero filma povedal, da s filmom ustvarjajo »atmosfero med ljudmi, nekakšnega skupnega duha, skupno emocijo, ki nadgradi naše delo. Šele film pred dvorano gledalcev, ki se posvečeno in zbrano prepuščajo podobam, lahko nekaj premakne tudi v svetu, v katerem živimo...«

V filmu poleg Musevskega v glavnih vlogah igrajo Mirjam Korbar, Uroš Fürst in Barbara Cerar. Producentka filma je Eva Rohrman, direktor fotografije Mitja Ličen, montažerja Andrija Zafranović in Jurij Moškon, dramaturg Blaž Lukan, scenograf Dušan Milavec, kostumografinja Alenka Korla, oblikovalka maske Mojca Gorogranc Petrushevska, oblikovalca zvoka Julij Zornik in Ognjen Popić, skladatelj Marjan Nečak.

Koproducenti so Biljana Prvanović in Srdjan Dragojević iz Srbije ter Vladimir Anastasov in Angela Nestorovska iz Severne Makedonije. Sofinancerji filma so SFC, Filmski center Srbije, Filmska agencija Severne Makedonije, s sodelovanjem Viba filma.