Pri varuhu so opozorili, da je že pred izbruhom covida-19 več tisoč otrok v Sloveniji živelo pod pragom revščine, zdaj je takih otrok še več, kar je zelo zaskrbljujoče. Vsi otroci tudi žal nimajo možnosti živeti v družini, kjer bi se počutili varno in sprejeto, so dodali.

Med rugim so otroci v postopkih, v katerih so udeleženi, obravnavani kot objekti odločanja »Ugotavljamo, da različne institucije ne pretehtajo dovolj njihovih mnenj, želja in interesov ter na nezadostni podlagi odločajo o njihovih koristih. Še vedno prepogosto tudi opažamo, da so otroci v postopkih, v katerih so udeleženi, obravnavani kot objekti odločanja in ne kot subjekti pravic,« je opozoril namestnik varuha Jože Ruparič. Ob tem je pozval pristojne, da v postopkih pridobijo mnenje otroka in ga tudi upoštevajo v skladu z njegovo starostjo, zrelostjo in na način, da bodo zagotovljene njegove največje koristi. Varuh pa ima tudi pomemben projekt z imenom Če vidiš krivice, uporabi pravice, s katerim otroke in mlade vabi k dejavnemu uresničevanju njihovih pravic. "Če ste se znašli v težavah ali stiski, nas pokličite na brezplačno številko 080 36 86. Dragi otroci, vašo zasebnost bomo varovali tudi po končanem postopku in ne bomo nikogar obveščali, da ste se obrnili na nas," je zapisal namestnik varuha.