Kot je povedal predsednik Društva barmanov Slovenije Aleš Ogrin, je prijavljenih 15 tekmovalcev. Ti se bodo potegovali za naziv državnega prvaka, blejski pokal pa je tudi tretja tekma za izbor slovenskega predstavnika na svetovnem prvenstvu barmanov, ki bo prihodnje leto na Kubi. Pri organizaciji jim pomagajo številni sponzorji, med katerimi so Sava Hoteli Bled, Fructal, Radenska in Merit HP.

Barmani bodo na tekmovanju pripravljali svoje nove kreacije, pri čemer je kategorija suhega in polsuhega aperativnega koktajla precej specifična, saj je težko narediti nekaj novega, je povedal Ogrin. Po strukturi gre za močnejše koktajle z žganico in aditivi različnih likerjev, namenjeni pa so pitju pred obedom.

Razlike med tekmovalci so zelo majhne

Sodelovalo bo 15 poklicnih barmanov, kot kažejo dosedanja tekmovanja, pa so razlike med tekmovalci zelo majhne. Letos na blejskem pokalu zaradi epidemioloških razmer ni tujih tekmovalcev, lani pa tekmovanja, podobno kot je bilo to s pokali v drugih državah, sploh niso izvedli. Prihodnje leto Ogrin upa, da se bodo lahko vrnili na redni spomladanski termin in znova povabili tudi tuje delegacije, ki običajno prihajajo iz okoli desetih držav.

Današnje tekmovanje bo potekalo med 15. in 18. uro v restavraciji Panorama, pred tem pa bo redni občni zbor Društva barmanov Slovenije. Društvo ima okoli 120 članov, med katerimi so tudi mladi, četudi so menedžerji v gostinstvu precej mačehovski do tega poklica, je opozoril Ogrin. Kljub temu da je poklica barmana po vsej Evropi priznan, slovenski gostinci pogosto to delovno mesto zaprejo in izobraženemu barmanu dajo naziv natakarja ter mu naložijo tudi druge delovne naloge.