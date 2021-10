Majski sklep vlade, ki je ustavil in razveljavil postopek imenovanja evropskih delegiranih tožilcev Tanje Frank Eler in Mateja Oštirja ter poskrbel za odstop pravosodne ministrice Lilijane Kozlovič, ni bil zakonit. Upravno sodišče ga je razveljavilo, ker ni vseboval niti obrazložitve, s čemer je vlada tožilcema kršila ustavni pravici do sodnega varstva in pravnega sredstva. Slednje je absolutno bistvena kršitev določb upravnega postopka, zaradi česar bo morala vlada, če bo vztrajala pri ustavitvi postopka imenovanja evropskih delegiranih tožilcev, še enkrat odločati in izdati nov sklep, na katerega se bosta tožilca seveda lahko ponovno pritožila. Tožilstvo sicer vlado poziva, da naj se z izbranima kandidatoma vendarle seznani in njuni kandidaturi pošlje v imenovanje na evropsko javno tožilstvo.

Neuspešne skrivalnice vlade Med bistvenimi poudarki sodbe upravnega sodišča je stališče senata, da je pri sklepu vlade vsekakor šlo za upravni akt. Vlada je namreč sklep želela prikazati kot procesni akt, ki ga na upravnem sodišču sploh ne bi bilo mogoče izpodbijati. Prav tako je vlada poskušala sodišče prepričati, da se sklep nanaša le na pravosodno ministrstvo, ki je vladi v seznanitev poslalo izbrana kandidata, ne pa tudi na tožilca. Sodišče ni sledilo argumentom vlade in je poudarilo, da je vlada enostransko in oblastveno posegla v obstoječi pravni položaj obeh izbranih kandidatov, zaradi česar sta slednja upravičeno vložila tožbo. Vlada senata ni prepričala niti z argumentom, da sklepa vlade ni mogoče razglasiti za dokončni upravni akt, ker sta bila tožilca z njim seznanjena le prek zakona o dostopu do informacij javnega značaja. Manever, s katerim je vlada pred tožilcema sklep želela na vsak način skriti, se tako ni posrečil. Spomnimo, da vlada tožilcev o sklepu, s katerim je razveljavila postopek njunega imenovanja, sprva sploh ni vročila izbranima kandidatoma. Oba sta se kljub temu obrnila na upravno sodišče, ki je tedaj njuno tožbo zavrnilo prav zato, ker jima sklep ni bil vročen, in ju napotilo, da naj najprej sprožita tožbo zoper molk organa. Toda vlada je nato tožilcema vendarle poslala sporni sklep, pri čemer je računala na novo pravno zmedo s tem, ko jima je nekaj dni po poslanem sklepu poslala še dodaten dopis, v katerem je zapisala, da jima je bil sklep vročen le v okviru zakona o dostopu do informacij javnega značaja in ne po upravnem postopku. Ta manever pa ni prepričal upravnega sodišča.

Nevaren presedan Ker je sodišče postopek vrnilo na začetek, se o vsebinskih razhajanjih med vlado in tožilcema glede pravilnosti postopka ni spuščalo. Vlada je namreč postopek imenovanja ustavila s pojasnilom, da bi morala Slovenija v Luksemburg poslati listo kandidatov in ne zgolj po enega izbranega kandidata za vsako mesto, ki na evropskem javnem tožilstvu pripada Sloveniji. K temu argumentu se je vlada sicer zatekla šele po tem, ko je želela imenovanje Oštirja in Frank-Elerjeve preprečiti s kasneje ovrženimi očitki, da njuno znanje angleščine ni dovolj dobro, pred tem pa je zavlačevala s spremembo zakonske podlage, ki je uredila status evropskih delegiranih tožilcev. Znano je namreč, da sta za predsednika vlade Janeza Janšo oba tožilca moteča zaradi njunega minulega dela. Tanja Frank Eler je celo sodelovala pri pripravi tožbe zoper Janšo po zakonu o odvzemu premoženja nezakonitega izvora, Oštir pa je zavrgel ovadbo proti Pro Plus (POP TV), kar prav tako ni bilo po željah SDS. Oba tožilca in vrhovno državno tožilstvo so danes izrazili zadovoljstvo s sodbo upravnega sodišča. Upajo, da se bo vlada vendarle tudi uradno seznanila z izbranima kandidatoma in njuni kandidaturi posredovala v Luksemburg. To si želijo tudi na tamkajšnjem evropskem javnem tožilstvu, katerega vodja Laura Kövesi je bila pred dnevi zelo ostra do Slovenije. »Dejstvo, da država članica onemogoča ustrezno delovanje pravosodne institucije EU, je zelo nevaren presedan,« je evropska glavna tožilka pred dnevi komentirala nevzdržno stanje, v katerem Slovenija kot edina sodelujoča v projektu evropskega javnega tožilstva še nima imenovanih svojih delegiranih tožilcev, ki bi pred slovenskimi sodišči preganjali kazniva dejanja na škodo EU. Na slednje je večkrat opozoril tudi evropski komisar za pravosodje Didier Reynders, ki je že namignil na možnost tožbe Slovenije pred Sodiščem EU, vendar je nazadnje dal vedeti, da bodo v evropski komisiji najprej počakali na sodbo upravnega sodišča.

Ministrstvo se bo posvetovalo z vlado Ministrstvo za pravosodje jena podlagi nezakonitega sklepa vlade vmes že objavilo nov razpis za evropska delegirana tožilca, na katerega pa sta se prijavila zgolj kandidata Tanja Frank Eler in Matej Oštir. Kaj bodo naslednji koraki pravosodnega ministra Marjana Dikaučiča, na pravosodnem ministrstvu še ne vedo. danes so sporočili le, da bodo sodbo upravnega sodišča natančno preučili in se o nadaljnjih korakih posvetovali na ravni vlade. Tako je za pričakovati, da bo šlo ponovno za povsem politično odločitev, saj je že ves čas zapletov glede (ne)imenovanja tožilcev mogoče slišati, da za uradnike pravosodnega ministrstva sploh ni dvoma, da je bil postopek izbire kandidatov za delegirana evropska tožilca povsem pravilen.

V Bruslju pričakujejo takojšen odziv vlade V Evropski komisiji pričakujejo odziv slovenske vlade brez kakršnega koli nadaljnjega odlašanja, je sporočil govorec komisije Christian Wigand. Najverjetnejša možnost ukrepanja komisije v primeru neimenovanja evropskih delegiranih tožilcev v Sloveniji je sicer sprožitev pravnega postopka zaradi kršenja evropske zakonodaje, ki se lahko konča na Sodišču EU. Tako na Evropski komisiji kot na evropskem javnem tožilstvu so že večkrat pojasnili, da je lahko evropsko tožilstvo začelo delovati tudi brez delegiranih tožilcev iz Slovenije, saj ima ta v kolegiju tožilstva v Luksemburgu svojega evropskega tožilca Jako Brezigarja, ki lahko prevzame primere iz Slovenije. Vendar ta položaj ni vzdržen, je konec minulega tedna znova opozoril govorec komisije Christian Wigand. Pojasnil je, da so v stiku s slovenskimi oblastmi, in spomnil, da je bila tudi predsednica komisije Ursula von der Leyen julija v Sloveniji jasna, da je dogovore treba spoštovati. sta