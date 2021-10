Ponoči bodo padavine prehodno ponehale, v osrednjih in vzhodnih krajih se bo delno zjasnilo. V sredo bo oblačno. Dež se bo dopoldne od zahoda razširil nad vso Slovenijo, predvsem v bližini morja bodo tudi nevihte. Popoldne bo zapihal severni do severovzhodni veter, na Primorskem zvečer burja. Jutranje temperature bodo od 10 do 15, najvišje dnevne od 12 do 17, na Primorskem okoli 20 stopinj Celzija.

Obeti: V četrtek bo oblačno, deževno in hladno. Pihal bo okrepljen severni do severovzhodni veter, na Primorskem zmerna do močna burja. V petek bo dež oslabel in ponehal, najkasneje na jugu in vzhodu. Tudi veter bo počasi slabel.

Vremenska slika: Nad zahodno in srednjo Evropo je obsežno ciklonsko območje. Vremenska fronta se od zahoda bliža našim krajem. Pred njo k nam z okrepljenimi južnimi vetrovi doteka topel in vlažen zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes bo spremenljivo s krajevnimi padavinami, ki bodo obilnejše v hribovitem svetu Furlanije-Julijske krajine, vmes bodo tudi posamezne nevihte. V krajih vzhodno od nas bo sprva še deloma jasno in suho. Pihal bo veter južnih smeri, ob Jadranu sprva okrepljen jugo. V sredo bo oblačno, dež bo postopno zajel vse sosednje pokrajine. Ob Jadranu bo proti večeru zapihala burja. Hladneje bo.

Biovreme: Danes in v četrtek bodo vremenske razmere obremenilne za veliko ljudi.