Trije ne priznajo hekerskega vdora v informacijski sistem Luke Koper

Na celjskem sodišču se je začelo ločeno sojenje trojici od sicer šesterice vpletenih v hekerski napad in oškodovanje Luke Koper pred desetimi leti, ko so jo oškodovali za 105.000 evrov. Trije so krivdo že priznali in bili tudi obsojeni.