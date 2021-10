Italijanski tričlanski sodni senat pritožbenega sodišča v mestu Sassari je včeraj obravnaval španski evropski nalog za aretacijo in prijetje nekdanjega katalonskega predsednika Carlesa Puigdemonta, na podlagi katerega ga je 23. septembra po pristanku na letališču v sardinskem mestu Alghero aretirala italijanska policija. Na predlog tožilca, ki v teh primerih običajno zastopa tožnika, je sodišče prekinilo sodni postopek za izročitev Španiji. Po njihovem mnenju je treba počakati na odločitev sodišča Evropske unije glede še nerešenega postopka o Puigdemontovi evroposlanski imuniteti. Počakati pa hočejo tudi na odločitev istega sodišča v podobnem primeru nekdanjega katalonskega ministra Lluisa Puiga, ki ga belgijsko sodišče ni hotelo izročiti Španiji z utemeljitvijo, da špansko sodišče, ki naj bi ga obravnavalo, ni pristojno za razsojanje o očitanih mu kaznivih dejanjih. Zahtevo o presoji te odločitve belgijskega sodišča je podal španski preiskovalni sodnik Pablo Llarena.

S to obrazložitvijo je bila obravnava na Sardiniji včeraj prekinjena brez napovedi, kdaj bi se lahko nadaljevala. S predlogom tožilca so se strinjali tako italijanski sodniki kot španski odvetnik Gonzalo Boye in italijanski zagovornik Agostinangelo Marras, ki branita Puigdemonta.

Niz porazov španskega pravosodja

Že hitro po njegovi aretaciji na letališču v Algheru pred enajstimi dnevi in prenočitvi v zaporu ga je dežurna sodnica v Sassariju izpustila na prostost brez vsakršnih omejitev. Zahtevala je le, da se udeleži včerajšnje obravnave. Katalonski nacionalistični voditelj in evropski poslanec se je zatem vrnil v Waterloo v Belgijo z zavezo, da se bo obravnave zagotovo udeležil. To je zdaj tudi storil.

V nedeljo dopoldan je prispel v Sassari v spremstvu dveh svojih nekdanjih ministrov in sedanjih katalonskih evropskih poslancev, Tonija Comina in Clare Ponsati, ki tako kot on od leta 2017 živita v samoizgnanstvu v Belgiji. Tudi proti njima je špansko pravosodje izdalo evropski nalog za prijetje in izročitev zaradi sodelovanja v poskusu razglasitve neodvisnosti Katalonije oktobra 2017. Po pisanju katalonskih medijev sta Comin in Ponsatijeva, preden sta odpotovala na Sardinijo, pridobila zagotovila italijanske policije prek sistema Sirene (informacijske in koordinacijske policijske mreže med državami schengenskega območja), da ne bosta aretirana.

Puigdemont se je včeraj okoli 15. ure pojavil pred sodiščem v Sassariju, kjer so ga pričakali številni privrženci in nekateri katalonski ministri in predstavniki vladne stranke Republikanska levica ter poslanci CUP, ki so za to pripotovali na Sardinijo. Pozdravila ga je tudi skupina domačih sardinskih aktivistov za neodvisnost.

Španski preiskovalni sodnik Llarena vztraja pri zahtevi po izročitvi Puigdemonta, Comina in Ponsatijeve, ker da evropski nalog zanje še velja in da jim je bila evropska imuniteta odvzeta. Sodna in politična zmešnjava, ki je s tem nastala, je brez primere v zgodovini sodelovanja med državami EU. Špansko pravosodje je z včerajšnjo italijansko ustavitvijo postopka po Nemčiji, Belgiji, Škotski in Švici doživelo peti poraz v poskusu obračunavanja s katalonskimi nacionalisti. Generalni sekretar Puigdemonove stranke Skupaj za Katalonijo, Jordi Sanchez, pa je po odločitvi sodišča v Sassariju izjavil, da pravosodje v Evropi deluje, medtem ko od španskega po njegovih besedah to niti ni za pričakovati.