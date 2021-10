Protikoronski ukrepi: anatomija poloma

Podatek, da je bilo 262 mladoletnikov proti covidu-19 cepljenih z vektorskima cepivoma Janssena in AstraZenece, je dober razlog za zaskrbljenost. Tudi če bi šlo le za napake pri vnašanju podatkov, je pomenljivo, da jih ni dolgo nihče zaznal. Druga možnost je, da nekateri zdravstveni delavci omejitev pri cepljenju niso poznali, tretja pa, da so jih preprosto ignorirali. To ne bi bilo prvo cepljenje »po domače«: pozimi, ko dobave cepiva še zdaleč niso zadostile zanimanju, so nekateri prebivalci preskočili vrsto.