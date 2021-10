Čeprav v ženskem tenisu vse bolj prevladuje moč, sta se med deseterico najdaljših ženskih dvobojev vseh časov uvrstila dva letošnja, in sicer sta se prebila na peto in sedmo mesto. Med deseterico najdaljših dvobojev te sezone se je prebila tudi najboljša slovenska igralka Tamara Zidanšek. Konjičanka je za zmago s 6:7 (1), 7:6 (2), 9:7 v prvem krogu Rolanda Garrosa proti nekdanji zmagovalki OP ZDA Bianci Andreescu potrebovala tri ure in 20 minut, kar je deseti najdaljši dvoboj te sezone.

Zanimivo je, da se je najdaljši dvoboj v odprti teniški eri končal v dveh nizih. Vicki Nelson - Dunbar in Jean Hepner sta v prvem krogu turnirja v Richmondu leta 1984 igrali šest ur in 31 minut, Vicki Nelson - Dunbar pa je bila boljša s 6:4, 7:6 (11). Neverjetno pa se zdi, da je podaljšana igra drugega niza trajala kar 107 minut. Zgolj ena točka v podaljšani igri je trajala težko predstavljivih 29 minut, tekmici pa sta izmenjali kar 643 udarcev. Omenimo, da je bil drugi najdaljši dvoboj v ženski teniški zgodovini precej krajši. Italijanka Francesca Schiavone je za zmago s 6:7 (11), 7:5, 10:8 proti Rusinji Svetlani Kuznjecovi na OP Avstralije potrebovala štiri ure in 44 minut. »Kako bi ocenila dvoboj? Vprašajte me čez nekaj dni, ko se naspim. Trenutno je to nemogoče,« je odgovorila Francesca Schiavone.

Kristina Kucova v nadaljevanju do prvenca Najdaljši letošnji ženski teniški dvoboj sta odigrali Kristina Kucova in Ekaterine Gorgodze. Kucova je pri zmagi s 6:7 (4), 7:6 (7), 7:6 (3) v drugem nizu rešila štiri zaključne žogice ter se uvrstila v polfinale. Dvoboj v Gdynii je trajal tri ure in 55 minut, po njem pa je 31-letna Slovakinja zbrala dovolj moči, da je zmagala še na preostalih dvobojih ter se veselila svojega prvega uspeha na turnirjih serije WTA. Omenjeni dvoboj je peti najdaljši v moderni teniški zgodovini. Med deseterico najdaljših dvobojev vseh časov (na sedmo mesto) se je letos prebila še tekma med Saro Sorribes Tormo in Camilo Giorgi. Španka je za zmago s 7:6 (4), 6:7 (7), 7:5 v prvem krogu Rima potrebovala tri ure in 51 minut. Elise Mertens je v uvodnem krogu OP ZDA proti Rebecci Peterson odigrala najdaljši ženski dvoboj vseh časov na tem turnirju. Belgijka je za zmago s 3:6, 7:6 (5), 7:6 (5) potrebovala tri ure in 40 minut, kar je letošnji tretji najdaljši dvoboj. Le nekaj minut po koncu dvoboja se je letos v New Yorku končala še ena drama, saj sta Rebeka Masarova in Ana Bogdan v prvem krogu prav tako igrali tri ure in 40 minut, s 6:7 (9), 7:6 (2), 7:6 (9) pa je bila boljša Španka.

Slovenka ni popustila Irina Begu je na turnirju za pokal Gippsland v tretjem krogu premagala Johanno Konta s 4:6, 7:6 (10), 7:6 (4), za zmago je potrebovala tri ure in 33 minut. Le tri minute manj je za zmago s 6:7 (2), 7:6 (6), 6:3 v osmini finala OP ZDA nad Bianco Andreescu potrebovala Maria Sakari. Sedmi najdaljši dvoboj leta (tri ure in 24 minut) sta v prvem krogu Ostrave odigrali Julia Putintseva in Zhang Shuai (5:7, 7:6 (7), 6:4), osmega (tri ure in 23 minut) Sara Sorribes Tormo in Bernarda Pera (5:7, 6:3, 6:4) v drugem krogu Abu Dhabija, devetega (prav tako tri ure in 23 minut) pa Shelby Rogers in Christina McHale (7:5, 6:7 (6), 7:5) v prvem krogu Strasbourga. Deseti najdaljši dvoboj letošnjega leta je bil povod za največji slovenski uspeh na turnirjih največje četverice po Mimi Jaušovec. Tamara Zidanšek je z zmago nad igralko elitne svetovne deseterice pridobila izjemno samozavest, s katero se je v Parizu prebila v polfinale. Spomnimo, da je ta čas 33. igralka na svetu v nadaljevanju Rolanda Garrosa s 6:4, 6:1 premagala Madison Brengle, z 0:6, 7:6 (5), 6:2 Katerino Siniakovo, s 7:6 (4), 6:1 Sorano Cirstea in s 7:5, 4:6, 8:6 Paulo Badosa. Šele v polfinalu je morala Slovenka s 5:7, 3:6 priznati premoč Rusinji Anastasii Pavljučenkovi.