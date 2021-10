Čmrlji

Prvi monitoring divjih čebel v letu 2021 ni prinesel spodbudnih rezultatov, saj so našteli kar 82 odstotkov manj čmrljev kot lani, so sporočili z Nacionalnega inštituta za biologijo. To je »slaba novica tako za kmetijstvo kot naravo, saj so čmrlji med najpomembnejšimi opraševalci«.