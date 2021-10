Zasebno letalstvo je z leti postalo veliko dostopnejše in leta 2019 se je zgodil posebno velik premik. Ne samo da se je uporaba povečala zaradi potovalnega kaosa, ki ga je povzročila pandemija, številna podjetja poročajo o porastu rezervacij popotnikov, ki so šele prišli v svet zasebnih letal, vse več jih vzame s seboj tudi svoje hišne ljubljenčke.

Z letalom letijo tudi ptiči in kunci

Svetovno letalsko podjetje VistaJet je poročalo o 86-odstotnem povečanju števila živali, s katerimi leti v zadnjih dveh letih, in ne govorimo le o mačkah in psih. Po besedah Mattea Attija, izvršnega podpredsednika za trženje in inovacije podjetja, zdaj vsak četrti potnik leti s štirinožnim spremljevalcem, hkrati pa narašča tudi število ptic, ki jih vzamejo v letalo. »Kunci so od nedavna nova pasma hišnih ljubljenčkov, ki jih prevaža VistaJet, in čeprav psi še vedno predstavljajo večino potnikov živali, se je število mačk od leta 2019 do 2020 povečalo za 357 odstotkov,« pravi Atti. Medtem je ameriško zasebno letalo NetJets sprejelo znaten porast krznenih spremljevalcev na svojih letih. Z uvedbo ključnika #NetPets s pomočjo svojega profila na instagramu tudi redno predstavljajo svoje simpatične kosmate stranke.

Seveda se pri tem upravičeno poraja vprašanje, kaj je razlog za tako povečano število živali v letalih. Podjetje VistaJet meni, da se je v času vrhunca pandemije »hitro povečalo število posvojitev hišnih ljubljenčkov. Po podatkih spletne strani PetPoint, ki povezuje več kot 1200 zavetišč, se je samo v Ameriki ta številka dvignila za 8 odstotkov.«

Prav tako Daniel Hirschhorn, soustanovitelj butičnega podjetja za najem zasebnih letal Luxury Aircraft Solutions, meni, da je ta trend v veliki meri posledica splošnega premika v življenjskem slogu, ki so ga mnogi doživeli zaradi vpliva covida-19. »Opažamo povečanje ravni potovanj v prostem času v primerjavi s poslovnimi potovanji,« pravi za CNN Travel. »Svojega psa ne boste vzeli na sestanek, zagotovo pa ga boste pripeljali v svojo počitniško hišo, če vam bo to ustrezalo. Prav tako sodelujemo z ljudmi, ki imajo veliko bolj prilagodljiv urnik dela, zato lahko pogosteje potujejo s svojimi hišnimi ljubljenčki ali pa počitniško hišo, kamor so nekoč šli le za vikend, zdaj uporabljajo za teden, dva ali mesec dni.«