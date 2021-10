Obiskovalci sobotnega večnega derbija so Zlatka Zahovića na tribunah Ljudskega vrta toplo sprejeli, je dejal dolgoletni športni direktor najtrofejnejšega slovenskega nogometnega kluba. »Rad bi se zahvalil klubu za vabilo na tekmo. Večkrat so me že povabili, a sem bil zadržan, v tujini, nisem utegnil. Nerodno mi je bilo vedno zavračati vabila. Derbi pa je le derbi. Zdi se mi prav, da klubu pomagamo iz neke sive cone vsak s svojo pozitivno energijo,« je povezovalen 50-letni Mariborčan.

Kaj je najboljši strelec slovenske nogometne reprezentance videl na sobotnem obračunu? »Derbi je vedno posebna tekma, sploh za navijače. Če gledamo z vidika nevtralnih strokovnjakov, derbi ni bil najboljši. Za navijače pa je bilo drugače, na derbijih si vedno v napetosti zaradi gola, ki bi ga lahko dala ali dobila tvoja ekipa. Zato je bila ta tekma zelo napeta, oba vratarja sta bila vrhunska, sploh naš (Ažbe Jug, op. p.). Zame kot navijača, ne strokovno, je bila to zelo dobra tekma. Kvaliteta tekme pa res ni bila na zavidljivem nivoju, to je odsev dogajanja v dveh institucijah, ki ne kipita od kakovosti in samozavesti.«

Pogreša zmagovalno miselnost

Negativnega niza vijoličastih, ki na derbijih v Ljudskem vrtu niso slavili od jeseni 2017, ne vidi kot nekaj dramatičnega: »Saj tudi Olimpija veliko let ni zmagovala. Derbi se ne igra zadnjih pet let, ampak več desetletij. Maribor je po letu 1991 veliko uspešnejši od Olimpije.« Dela Radovana Karanovića v minulih treh krogih, ko so Mariborčani osvojili pet točk od možnih devetih, ni želel komentirati: »Najbolje vedo ljudje, ki so ga izbrali. Nam navijačem se ni treba ukvarjati s tem, kdo je trener. Lahko pa se ukvarjamo s klubom na splošno in ga podpiramo.« Aktualni športni direktor Marko Šuler je večkrat omenil, da se je po nastopu funkcije pogovarjal z uspešnim predhodnikom. »Ne svetujem nikomur. Z Markom sva imela v preteklosti specifičen odnos, ki pa ni bil ne vem kako poseben. Pripeljal sem ga v Maribor, bil sem njegov športni direktor. Zdaj je začel razumevati, kaj pomeni biti športni direktor Maribora, in zato se slišiva. Kako mu uspeva, je drugo vprašanje,« o pogovorih s Korošcem pravi Zahović.

Po dvanajstih krogih sta na vrhu prve lige moštvi, ki ju tam nismo pričakovali. Razlog za to je kriza v dveh največjih slovenskih klubih, pravi Zahović: »Največja institucija in tista dosti manjša nista na pravem nivoju. Vedno bom podpiral klub, a vidim, da je Maribor trenutno precej daleč od zmagovalne mentalitete. Vidim, da na igrišču ni samozavesti, kar je odsev okolice. Igralci so po mojem mnenju zelo dobri, a tega na igrišču ne kažejo, ker je klub izgubil zmagovalno mentaliteto. To je zame boleče. Nekateri problemi Maribora so mi zdaj, ko sem si tekmo ogledal v živo, bolj jasni.« Kateri so osrednji problemi? »Problem Maribora je, da je izgubil zmagovalno mentaliteto. Za to ni kriva stroka ali igralci, ampak ustroj kluba kot celota. Zmagovalno miselnost zelo hitro izgubiš, da jo pridobiš, pa je potreben dolgotrajen proces, v katerem sta potrebna znanje in karizma.«