#intervju Zoran Dragić, slovenski košarkarski reprezentant: V evroligi bi moralo igrati več Slovencev

Slovenski košarkar Zoran Dragić se je pri 32 letih znašel v situaciji, ki je ni vajen. Ob začetku klubske sezone namreč še nima delodajalca, kar je glede na njegove predstave v preteklosti in na olimpijskih igrah v dresu slovenske reprezentance precej čudno. Ljubljančana je to nekaj časa obremenjevalo, zdaj pa se je s situacijo sprijaznil in mirno čaka na pravo priložnost. V vmesnem času pa skupaj s trenerjem za individualno pripravo Anžetom Mačkom skrbita, da je v dobrem fizičnem stanju.