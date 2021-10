ob sredinih protestih ogorčenih in obupanih ljudi sem bila osupla – kot verjetno še mnogo prebivalcev Slovenije. Kaj se dogaja, kam gremo? In naslednji dan poslušam opozicijske voditelje, ki znate ljudem vsi po vrsti našteti samo to, kaj vse je sedanja vlada naredila narobe. To smo slišali že stokrat, siti smo tega vašega neplodnega tarnanja. Ali res ne znate povedati nič drugega? Ob takih pogromih imate zlato priložnost, da naredite in poveste prebivalstvu vse tisto, kar je nasprotno početju sedanjih oblastnikov. Imate izjemno srečo, da vodja sedanje vlade in njegovi najtesnejši podaniki nenehno z neumnimi in žaljivimi izjavami in početjem pljuvajo v lastno skledo, pa tega ne znate izkoristiti. Ali so vas res zapustili vsi pametni in razsodni ljudje?

Kaj bi morali povedati jeznim, prestrašenim in razžaljenim? Stran od neplodnih kritik, ki resda potiskajo vladajočo garnituro v čedalje bolj iracionalna in ljudem nevšečna dejanja, a ta škodujejo bolj prebivalstvu in vam kot vladajoči kliki sami. Ob opazovanju sredinega početja ste imeli idealno priložnost, da pozovete ljudi, da zdaj ni čas za iskanje grešnih kozlov, za medsebojno obračunavanje in za razbijanje okenskih stekel na javnih stavbah, pa za napade na policiste in novinarje, katerih velika večina je neštetokrat dokazala, da so na strani prebivalstva. Povejte jim, da bi imela vsaka vlada ob množičnem pojavu tako nalezljive in nevarne bolezni podobne težave, kot jih ima sedanja, ker po stotih letih od zadnje epidemije niso bili ne zdravstveni strokovnjaki ne politiki nikjer po svetu pripravljeni na novo epidemijo, zato smo bili in smo še priče nenadnim, neučinkovitim in čudnim vladnim odredbam. Da so te odredbe bolj izraz nemoči kot uzurpacije oblasti.

Nič vam ne bo škodilo, če boste za spremembo stopili pred prebivalstvo z objektivno oceno vladnih ukrepov ob nastanku epidemije in se javno vprašali, ali ne bi tudi vi, če bi bili na oblasti, delali podobnih napak. Nasprotno, s tem si boste pridobili nove volilce. Zamudili ste priložnost, da ljudem poveste, da čas, ko nam vsak dan umirajo in nepopravljivo izgubljajo zdravje številni prebivalci Slovenije zaradi epidemije izjemno nalezljive bolezni, s katero ima težave ves svet, ne samo mi, zahteva medsebojno sodelovanje in ne spodbujanje medsebojnega sovraštva. Da pozovete ljudje, ki smo dojeli, da v boju proti tako nevarni bolezni ni druge učinkovite pomoči, kot je cepljenje, ob tem, da smo se zavedali, da obstajajo neprijetni in nevarni sopojavi cepljenja, ki pa so neskončno manj pogosti, kot so posledice okužbe z virusom, razumeti tiste, ki se cepljenja bojijo.

Da pozovete necepljene, da skušajo tudi sami prispevati k umirjanju epidemije z manj agresivnimi ukrepi, kot je cepljenje, z doslednim nošenjem čim učinkovitejših mask v javnosti, z vzdrževanjem predpisane razdalje, če je le možno in s hitro samoizolacijo, če opazijo znake, podobne bolezni covid-19. Da poveste vsem tistim, ki se zaklinjajo, da se ne bodo cepili, dokler jih bo politika silila v to, da ob tako nevarni bolezni ni čas za tako iracionalne, otročje izjave. Osnovno poslanstvo politikov je, da urejajo državo tako, da se ljudje med seboj ne sovražijo in ne pobijajo, da živijo v sožitju. Vaša naloga je, da učite ljudi, da ima tudi osebna svoboda svoje omejitve, da se lahko sklicuješ nanjo le, dokler ne posežeš v osebno svobodo drugih ljudi.

Zbudite se, ob tako hudih stiskah ljudi ni čas za medsebojno obračunavanje politikov. Potrudite se in prinesite ljudem upanje. Računamo na vas!

Mateja Kožuh Novak, Ljubljana