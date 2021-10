Nepreslišano: Tine Hribar, filozof

Na vidiku ni zmaga ne krščanske ne muslimanske civilizacije. Zmagala ne bo nobena od njiju, saj bo zmaga še pred koncem stoletja pripadla Kitajcem, konfucijski civilizaciji. Ki ni vezana na zahodna izhodišča, ne na religiozna ne na filozofska. To zmago lahko znotraj biblijske supercivilizacije blokirata le med seboj usklajena, ne le povezana, krščanstvo in muslimanstvo; toda ne v svoji dosedanji, marveč v postkrščanski in/ali postmuslimanski obliki. Zavezani resnici, toda onkraj zelotske vere v Resnico: v resnico o resnici, ki zmerom pripada izključno meni/nam. Zaradi česar ne zadošča, da drugi ni proti nam; slej ko prej mora biti (kdor ni z nami, je proti nam) z nami. Drugačno, neizključujočnostno ravnanje kajpada predpostavlja tudi spravo med katolištvom in pravoslavjem.