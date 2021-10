Šola solidarnosti za mlade prostovoljce

Pri Slovenski filantropiji so prepričani, da lahko mladi polepšajo življenje tistim, ki potrebujejo pomoč. Tako se lahko v šolskem letu 2021/22 osnovnošolci, srednješolci in študenti do 30. leta v Mestni občini Ljubljana na spletni strani www.prostovoljstvo.org prijavijo na številne prostovoljske aktivnosti.