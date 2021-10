Predsednik stranke Resni.ca Zoran Stevanović namreč znova vabi na proteste, na katerih so v minulih treh tednih, sicer ob sredah, nasprotniki pogojev PCT pozivali vlado k odstopu zaradi omejevanja pravic. Minulo sredo so v Ljubljani za nekaj časa tudi blokirali promet na večjih cestah, tudi na ljubljanski obvoznici, policija pa je proti protestnikom uporabila vodni top in solzivec. Kje naj bi v torek potekal protest, sicer še ni jasno.

Svet DeSUS bi moral v torek v Ljubljani obravnavati sklepe izvršnega odbora, ki izhajajo iz stališč, sprejetih na nedavni klavzuri stranke.

Izvršni odbor je med drugim predlagal, da v DeSUS ne podprejo predlogov zakona o demografskem skladu, novele zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, zakona o dolgotrajni oskrbi, naklonjeni niso niti zakonu o nalezljivih boleznih.

Na klavzuri 10. septembra so se sicer pojavili tudi pozivi k odstopu poslancev DeSUS, ki so že večkrat v tem mandatu ravnali v nasprotju s sklepi in uradnim stališčem stranke. A izvršni odbor na koncu takega sklepa, da bi svoje poslance pozval k odstopu, ni sprejel in torej tega ne predlaga v obravnavo svetu stranke.

A to ne pomeni, da se to tudi ne bo zgodilo. Predsednik DeSUS Ljubo Jasnič je namreč pred dnevi sklical kolegij predsednikov pokrajinskih odborov, ta pa je predlagal, da se med sklepe klavzure vrne tudi razprava o predlogu, da se DeSUS svojim poslancem odreče.

Kot so za STA pojasnili v stranki, lahko poleg izvršnega odbora stališča, o katerih glasuje svet, predlagajo oziroma zahtevajo o njih glasovanje tudi člani sveta na seji. Svet stranke sicer sestavlja 40 na kongresu izvoljenih članov iz teritorialnih organizacij, predsedniki pokrajinskih odborov, člani vodstva stranke ter nosilci javnih funkcij, ki so člani stranke, torej poslanci.

Tako se torej lahko zgodi, da bi člani sveta na sami seji zahtevali, da se svet izreče tudi o stališču glede poslancev, podanem na klavzuri stranke, so navedli v DeSUS.