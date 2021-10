Župansko tekmo v večnem mestu ob Tiberi je glede na vzporedne volitve italijanske radiotelevizije RAI dobil kandidat neofašistične stranke Bratje Italije Enrico Michetti. Zanj je glasovalo med 27 in 31 odstotkov volivcev. Drugo mesto je osvojil nekdanji gospodarski minister Roberto Gualtieri s podporo od 26,5 do 30,5 odstotka glasov.

Dosedanja županja iz vrst populističnega Gibanja pet zvezd Virginia Raggi pa si glede na rezultate vzporednih volitev deli tretje mesto z nekdanjim ministrom za industrijo Carlom Calendo iz sredinske stranke Akcija. Vzporedne volitve obema napovedujejo med 16,5 in 20,5 odstotka podpore.

V Trstu slabša volilna udeležba

V Trstu je največ glasov dobil dosedanji desnosredinski župan Dipiazza, ki je glede na rezultate vzporednih volitev prejel med 46 in 50 odstotkov glasov. Tako bo verjetno v Trstu potreben drugi krog županskih volitev, v katerem se bo z Dipiazzo predvidoma pomeril predstavnik leve sredine, podpredsednik deželnega parlamenta Furlanije - Julijske krajine in nekdanji senator Francesco Russo, ki je prejel med 29 in 33 odstotkov glasov.

Volitev v prestolnici FJK se je po poročanju tržaškega časnika Primorski dnevnik udeležilo 46 odstotkov volilnih upravičencev, kar je sedem odstotnih točk manj kot leta 2016.