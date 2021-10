»Pogovor brez mask med Zoranom Stevanovićem in Borutom Pahorjem je končan. Zoran je predsedniku RS predlagal, da naj se vsaj enkrat postavi v bran ljudstvu in takoj pozove vlado k odstopu in odpravi obvezujočih ukrepov. Predsednik Pahor je rekel, da se ne bo vmešaval v delo vlade. Pričakovano. Zato ni razočaranja. Gremo naprej! Jutri se zbere cela Slovenija ob 15. uri! Lokacijo javimo zvečer. SVOBODA IN MOČ LJUDSTVU! » so srečanje s predsednikom republike Borutom Pahorjem na svojem profilu Facebook komentirali v stranki Resni.ca, katere predsednik je Zoran Stevanović.

Predsednik vlade Janez Janša pa je že včeraj na twitterju objavil spodnje besedilo: