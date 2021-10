Predlog zakona, ki ga vlaga sindikat, naj bi bil namenjen zaščiti vseh zaposlenih, tako v javnem kot zasebnem sektorju. Ugotavljajo, da zaradi pomanjkljivih določb prihaja do zlorab z namenom discipliniranja delavcev in kršenja njihovih pravic, saj zoper ukrep ni mogoče uveljavljati pravnega varstva. Poudarjajo, da izrek opozorila pred odpovedjo trem policistom, ki so na julijskih protestih ukrepali proti t. i. rumenim jopičem, ni razlog za sindikalno aktivnost, ampak povod. »Želimo omejitev izrekanja pisnih opozoril na način, ki ne bo prepuščen samovolji nadrejenih, ampak bo izpolnjeval točno določene pogoje, ki bodo v pristojnosti temu namenjenih organov,« poudarja predsednik SPS Kristjan Mlekuš. Med drugim predlagajo možnost pravnega varstva zaposlenih in onemogočanje začetka postopka prekinitve delovnega razmerja brez pravnomočne odločitve o legitimnosti opozorila, in razveljavitev opozoril, izdanih pred sprejetjem zakona.

Za predložitev pobude predhodno zbiranje podpisov podpore ni potrebno, vendar so med zaposlenimi v policiji, inšpektoratu in ministrstvu za notranje zadeve kljub temu začeli z akcijo. »V zadnjem letu smo bili v policiji deležni eklatantnih zlorab instituta za discipliniranje zaposlenih. Trenutno smo zbrali 3326 podpisov, ki jih bomo predali državnemu zboru,« še dodaja Mlekuš.