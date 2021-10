Južnokorejske oblasti so danes sporočile, da sta si predstavnika obeh držav izmenjala prvi telefonski klic po avgustu.

Varnostni svet ZN je v petek na zahtevo ZDA, Francije in Velike Britanije na izrednem zasedanju razpravljal o Severni Koreji, ki je v minulih tednih izvedla več preizkusov raket, med drugim vodeno raketo dolgega dosega in dveh balističnih raket kratkega dosega. Prejšnji teden je Pjongjang izstrelil tudi nadzvočno balistično raketo.

Sklic izrednega zasedanja VS ZN je razburil Severno Korejo. Direktor oddelka za mednarodne organizacije pri zunanjem ministrstvu Severne Koreje Jo Chil-su je v nedeljo kritiziral VS ZN in namigoval na »nedoločene posledice«.

»Zahteva po odpovedi pravice do samoobrambe kaže namero, da se Demokratični ljudski republiki Koreji ne prizna suverenosti. Izražam resno zaskrbljenost, da se VS ZN v tem času igra z nevarno tempirano bombo,« je opozoril.

Ponovna vzpostavitev komunikacij Pjongjanga z Južno Korejo prihaja s pozivom Seulu, naj izpolni svoje naloge in izboljša odnose med državama. Analitiki ocenjujejo, da Pjongjang izvaja politiko korenčka in palice z namenom, da si pridobi mednarodno priznanje kot jedrska država in vnese razkol med ZDA in Južno Korejo, katere predsednik Moon Jae-in skuša pred koncem mandata maja prihodnje leto izboljšati odnose.

Več vrhunskih srečanj leta 2018 sicer ni prineslo bistvenega napredka razen vzpostavitve komunikacij, ki jih je nato Pjongjang lani prekinil. Komunikacijo sta nato Pjongjang in Seul obnovila julija letos, a jo avgusta znova prekinila.