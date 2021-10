Načrt Krke v letošnji sezoni lige ABA je jasen. Zmagovati tekme proti konkurentom za izpad in poskušati presenetiti favorite na domačem parketu. Res je, da se je sezona šele dobro začela, a za zdaj se Novomeščani rečenega držijo. V 2. krogu jadranskega tekmovanja je namreč dolenjsko moštvo v dvorani Leona Štuklja na kolena spravilo lanskega polfinalista Mornarja in poskrbelo za navdušenje domačih navijačev. Junak sobotnega popoldneva je bil izkušeni hrvaški organizator igre Rok Stipčević, ki je zadel kar devet od desetih poizkusov za tri točke in obračun sklenil pri 33 točkah.

Damjanović ima dobre zamisli

Ključni trenutek tekme se je zgodil sredi prve četrtine. Novomeščani so tedaj zaostajali že za 13 in grozilo jim je, da bi bilo obračuna hitro konec. A so še pravočasno zadržali nalet gostov. »V prvi četrtini, ki smo jo začeli mehko in nismo upoštevali navodil, da bi naredili pametne majhne prekrške, smo razigrali goste. Vrnili smo se z dobro obrambo in pametno igro v napadu,« je pojasnil trener Krke Dalibor Damjanović, ki pa ni bil najbolj zadovoljen z nadaljevanjem. »Prišli smo v dober napadalni ritem, potem pa spet začeli komplicirati, žoga v napadu ni več tekla, nismo mogli dati koša, na srečo pa nas je rešil konec polčasa.« V drugem je Krka zaigrala še bolj zbrano in z zavedanjem, da je nasprotnik premagljiv. »Drugi polčas smo začeli ponovno zbrano, borbeno, držali smo se navodil in zasluženo zmagali,« je sklenil Damjanović.

V veliko pomoč soigralcem je bil Jan Kosi (20 točk), ki je prvo tekmo z Olimpijo izpustil zaradi bolezni. Izkazal se je tudi mladi Andrej Stavrov (14 točk), a glavni junak je bil Rok Stipčević. S kar 90-odstotnim metom za tri točke je postavil nov rekord lige v uspešnosti ob vsaj desetih poizkusih izza črte 6,75 metra. Hkrati sta več trojk na eni tekmi v regionalnem tekmovanju zadela le Teemu Rannikko in Josip Sesar, oba po deset. »Velika zmaga proti spoštovanja vrednemu nasprotniku. Imeli smo vzpone in padce na tekmi, kar je normalno, saj smo, razen mene in Lapornika, mlado moštvo. Imamo veliko novih igralcev, tako da bomo potrebovali še nekaj časa, da izpolnimo zamisli trenerja Damjanovića, ki so dobre. Fantje morajo napredovati še individualno, potem pa moramo kot moštvo to energijo in to kakovost sestaviti. Skozi sezono bomo napredovali, moramo biti samo potrpežljivi in verjeti v to,« je optimističen Rok Stipčević.