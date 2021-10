A zdaj je jasno, da se to ne bo zgodilo. Če jo je lani proizvajalcem, prodajalcem in kupcem zagodel covid-19, se mu je letos nepričakovano pridružilo še pomanjkanje čipov, teh majhnih, a ključnih delov vsakega sodobnega avtomobila, ki še naprej močno hromijo proizvodnjo po vsem svetu. Kupci so tako na številne štirikolesnike prisiljeni čakati precej dlje, kot bi v običajnih razmerah, večkrat jim ponudniki niti ne znajo niti ne morejo natančno povedati, kdaj bo njihov avtomobil pripravljen na prevzem. In nič ne kaže, da bi se vse skupaj kaj kmalu spremenilo, zato bodo razmere še nekaj časa vsaj malce kaotične. Kakor koli, avtomobile kljub težkim razmeram seveda proizvajajo še naprej, pri nas pa so v septembru skupno registrirali 4145 novih, kar niti ni toliko manj kot lani, dobrih sedem odstotkov, a hkrati ravno dovolj, da smo v minus zdrsnili tudi na letni ravni, saj je bilo lani v prvih treh četrtinah leta pri nas prodanih za odtenek (0,17 odstotka) več osebnih vozil kot letos. Težko je verjeti, da bi se do konca leta vse skupaj obrnilo navzgor.

Znamke 1. Renault 648 septembra, 4499 leta 2021, 10,4-odstotni letni delež 2. Volkswagen 517 septembra, 7288 leta 2021, 16,8-odstotni letni delež 3. Škoda 364 septembra, 4852 leta 2021, 11,2-odstotni letni delež 4. Hyundai 347 septembra, 2799 leta 2021, 6,5-odstotni letni delež 5. Kia 287 septembra, 2166 leta 2021, 5-odstotni letni delež

Modeli 1. Renault clio 304 septembra, 1747 leta 2021, cena od 12.290 evrov 2. Renault captur 169 septembra, 1146 leta 2021, cena od 17.390 evrov 3. Volkswagen T-cross 115 septembra, 1594 leta 2021, cena od 19.720 evrov 4. Škoda kamiq 92 septembra, 1019 leta 2021, cena od 17.372 evrov 5. Kia stonic 92 septembra, 704 leta 2021, cena od 11.999 evrov