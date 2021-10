Pa je Slovenija spet dobila pravi nogometni derbi. Če že ne na igrišču, pa vsaj na tribunah. Že dolge vrste pred vhodi v Ljudski vrt so napovedale dobro kuliso, 6600 navijačev je izpolnilo pogoj PCT in si v živo ogledalo dvoboj Maribora in Olimpije. »Vzdušje je bilo res zelo dobro. Ne kot v najboljših časih Maribora, a to je glede na vse, kar se dogaja, razumljivo. Škoda, da navijačem nismo naredili še več veselja,« je o prvem večnem derbiju z navijači pod Kalvarijo po februarju 2021 dejal (začasni) trener vijoličastih Radovan Karanović.

Ni jih bilo v izobilju, a priložnosti so se pojavile na obeh straneh. So pa ostale neizkoriščene. »Tekma je bila zahtevna, to smo pričakovali. Sicer smo pričakovali tudi, da bomo prekinili niz nepremagljivosti Olimpije v Mariboru, tekmo smo zelo dobro odprli, imeli priložnosti, dobro smo nadzirali igro, je pa imela Olimpija v sodniškem podaljšku stoodstotno priložnost, tako da moramo biti na koncu zadovoljni z delitvijo točk,« je osrednjo tekmo 12. kroga prve lige povzel Karanović. »Iskreno: nezadovoljen sem, ker mislim, da zmore ta ekipa veliko več. Igrali smo doma, imeli smo priložnosti. Najprej od sebe, nato pa še od vse ekipe pričakujem precej več,« pa je bil neposreden Marko Alvir.

Vratnica in razpoložena vratarja Prav hrvaški vezist se je podpisal pod najlepšo priložnost gostiteljev v prvem polčasu, se po podaji Gregorja Sikoška dokopal do strela, zadel pa vratnico. Olimpija je prvič udarila v finišu prvega dela. Miha Kompan Breznik, ki bo v torek dopolnil 18 let, je podal z leve strani, Dino Špehar je podaljšal žogo, Lamine Tall pa zaključil z glavo. V zadnjem času pogosto kritizirani vratar vijoličastih Ažbe Jug je z dobrim refleksom preprečil vodstvo zmajev. Vratarja se nista pustila premagati. Kapetan zmajev Nejc Vidmar se je izkazal po zavitem strelu Nina Žuglja, Jug pa je odnesel projektil Špeharja. Tekmo so sicer bolj kot učinkovite poteze zaznamovali vložki s tribun – tako viole kot green dragonsi, ki so 33. obletnico skupine praznovali celo z ognjemetom na Kalvariji, so s pirotehniko poskrbeli za krajše prekinitve –, povsem brez ambicij v napadu pa moštvi le nista bili. Po vodstvu Maribora je zadišalo, ko je Mirko Mutavčić potegnil po desni strani. Spravil je žogo do Vida Kodermana, ki je padel pred golom, se sicer dovolj hitro pobral, da je sestavil strel, spravil žogo mimo Vidmarja, a zadel soigralca Roka Sirka. V sodniškem podaljšku je nevaren protinapad sestavila še Olimpija. Aldair je streljal z roba kazenskega prostora, Jug je žogo z odbitkom nastavil na nogo Tallu, 19-letnik iz Senegala pa jo je poslal čez prečko.

Nostalgija ni prekinila tradicije Da je za mlado ekipo rezultat 0:0 na derbiju dober, verjame trener Olimpije Savo Milošević, ki je v začetno enajsterico uvrstil kar tri najstnike, Sešlarja, Kompana Breznika in Talla. »Ne bi bilo nezasluženo, če bi mi zmagali, a moramo priznati, da je tudi Maribor imel svoje priložnosti. Za derbi bi bilo boljše, če bi bilo 1:1 ali 2:2, a gledalci so imeli kaj videti,« je še dejal Milošević, ki zaradi kazni ni mogel računati na najboljša strelca Mustafo Nukića in Almedina Ziljkića, poškodba pa je preprečila nastop branilcu Antoniu Delameii Mlinarju. »Remi je zaslužen, a je malo grenkega priokusa, ker smo imeli tisto zadnjo priložnost. Igrali smo brez naših najbolj nevarnih napadalcev, a smo vsi, od prvega do zadnjega, dali vse od sebe,« je ocenil branilec zeleno-belih Uroš Korun. Osem tekem že traja niz neporaženosti Olimpije v Ljudskem vrtu. Maribor je orožje za prekinitev negativne tradicije iskal tudi v nostalgiji; v klubu so za ogrevanje poskrbeli s starimi posnetki, se spominjali, kako je Armin Bačinović pred enajstimi leti tresel mrežo proti mlademu Janu Oblaku, kako je Marcos Tavares novembra 2017 poskrbel za doslej zadnjo vijoličasto veselico pod Kalvarijo, obudili legendarno himno, napev Čudežnih polj Heja, hej, viole, a solidnega začetka moštvo ni znalo nadgraditi. »Morda je bil v glavah pritisk derbija. To se je videlo, ko smo po naših treh priložnostih na začetku prepustili pobudo Olimpiji. Prihaja do nenavadnih napak, ponavljajo se nerazumljive podaje. Trenutno je to glavni problem. Imamo kar dosti mladih igralcev, željnih igre, dinamike, zato se zgodi tudi kakšna nepremišljena podaja,« razmišlja Karanović.

Karanović na trening, Milošević nima odgovora Da bo 53-letnik iz Drvarja, ki je zamenjal Simona Rožmana, službo obdržal vsaj do večnega derbija, je napovedal športni direktor 15-kratnih slovenskih prvakov Marko Šuler. Derbi je mimo. Kaj zdaj čaka nogometnega delavca, ki je trenerske izkušnje skoraj deset let nabiral v mladinski šoli vijoličastih, nato pa se preizkusil še v Krškem in Beltincih? »V nadaljevanju bom vodil treninge. Do kdaj in kako, pa ne morem reči,« je odgovoril Radovan Karanović. Ni izključeno, da je bil prvi dvoboj Karanovića in Miloševića na večnih derbijih hkrati tudi zadnji. Vroča je tudi klop Olimpije, novi investitorji z nemškim poslovnežem Adamom Deliusom na čelu, ki jih po zagotovilih dosedanjega predsednika Milana Mandarića le še formalnosti ločijo od prihoda v Stožice, naj bi želeli pripeljati svojega trenerja. Milošević ve, kaj bo z njegovo službo? »Resnično ne. Nisem imel časa, da bi se ukvarjal s tem, moje delo je na terenu,« pravi nekdanji odlični napadalec.