»Nisem še stoodstotno pripravljen, si pa seveda želim čim prej priti na maksimalno raven. Lahko rečem, da sem zdaj na 80, 85 odstotkih,« je pred enajsto dirko za svetovno prvenstvo na trdi podlagi s krogom dolžine 1590 metrov ocenil aktualni svetovni prvak Tim Gajser, ki še vedno ni povsem nared po zlomu ključnice na treningu na Hrvaškem. Na prejšnji dirki na Sardiniji je slovenski šampion zbral le 15 točk (najmanj v letošnji sezoni), osvojil šele dvanajsto mesto in izgubil tudi rdečo startno številko za vodilnega v skupnem seštevku za SP. Toda v nedeljo je po tretjem mestu v prvi vožnji prepričljivo slavil v drugi, dobil veliko nagrado Nemčije in se spet povzpel na prvo mesto v točkovanju za SP.

Gajser, ki si je po dirki na Sardiniji vzel teden dni popolnega počitka od motorja, treniral je v fitnesu, obiskoval fizioterapevta in pozneje opravil nekaj voženj na svoji domači progi, je v nedeljski prvi vožnji slabše startal, a vseeno končal na tretjem mestu. V boju za zmago je prav pri zadnjem skoku na ciljni črti prišlo do nepričakovanega trčenja: v zraku sta se na nekaj metrih višine zaletela Nizozemec Jeffrey Herlings in nepazljivi Španec Jorge Prado. Herlings se je takoj po padcu hitro pobral, Prado, ki je dobil prvo vožnjo, pa je obležal na stezi, s katere so ga reševalci odnesli na nosilih.

Prado v drugi vožnji ni nastopil (imel naj bi globoko ureznino na roki, zato je bilo potrebno šivanje v bolnišnici), Gajser pa se je takoj po startu prebil na drugo mesto za Francozom Romainom Febvrejem. Po številnih napadih je Gajserju uspelo tekmeca prehiteti dobrih sedem minut pred koncem rednega dela dirke in že takrat je postalo jasno, da bo Slovenec v Teutschenthalu ponovil skupno zmago iz leta 2019 (lani dirke ni bilo zaradi pandemije koronavirusa), razlika pa je bila le v tem, da je bil pred dvema letoma najhitrejši v obeh vožnjah, letos pa »le« v drugi.

Ob navdušenju številnih slovenskih navijačev je v Gajserjevo čast iz zvočnikov zadonela Zdravljica, 25-letni Slovenec pa je dosegel že četrto skupno zmago za VN v letošnji sezoni (pred tem je bil najboljši že v Rusiji, na Nizozemskem in v Latviji) in skupno sedmič stopil na oder za zmagovalce (še dve drugi mesti in eno tretje). »Proga v Teutschenthalu mi je zelo všeč in rad dirkam na njej. Predvsem druga vožnja mi je zares dobro uspela. Seveda sem zelo vesel, da sem se po poškodbi, ki še ni povsem zaceljena, vrnil na vrh. Hvala vsem, ki so mi pomagali pri saniranju poškodbe. Sezona je še zelo dolga, zato ni še ničesar odločenega v boju za naslov svetovnega prvaka,« je pojasnil štirikratni svetovni prvak Gajser, ki ima zdaj skupno že 33 zmag na dirkah za veliko nagrado – kar 28 v elitnem razredu MXGP in pet v MX2.

V razredu MX2 je tekmoval Jan Pancar, ki je po 23. mestu v prvi vožnji in 18. v drugi končal na skupnem 21. mestu, za svetovno prvenstvo pa si je privozil tri točke. V Nemčiji je vozil tudi Jaka Peklaj, ki se je prvič v sezoni preizkusil med evropsko konkurenco v razredu EMX125. Na prostih treningih je peljal solidno, v vožnji na čas je v svoji skupini zasedel 26. mesto in se ni uvrstil na dirko.