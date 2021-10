Vojaška hunta, ki je v letu dni izvedla kar dva državna udara v Maliju, ne išče več pomoči za zajezitev grožnje islamističnih terorističnih skupin zgolj na Zahodu. Nova vlada v Maliju želi zdaj v državo pripeljati okoli tisoč plačancev ruske paravojaško-varnostne skupine Wagner, ki naj bi bila blizu Kremlja in je s svojimi enotami že bila ali še je prisotna v Siriji, ukrajinskem Donbasu, Južnem Sudanu, Libiji, Centralnoafriški republiki in na Madagaskarju.

Že tako napeti odnosi med Zahodom in vojaško hunto, za katero se vse bolj dvomi, da bo izpolnila svojo obljubo o tranziciji države nazaj pod civilno oblast v poldrugem letu, so se tako znašli pred naslednjo preizkušnjo. Mali opravičuje svojo namero zaprositi za pomoč pri protiterorističnem boju rusko varnostno podjetje z dejstvom, da se je Francija odločila zmanjšati svojo vojaško prisotnost v Sahelu za polovico. Postopno naj bi iz operacije Barkhane, kjer poskušajo zajeziti vpliv terorističnih skupin v Burkina Fasu, Čadu, Maliju, Mavretaniji in Nigru, umaknili 2500 francoskih vojakov. Največ naj bi jih odšlo prav iz Malija, kjer jih je tudi glavnina nameščenih.

To francosko namero je začasni malijski premier Choguel Maiga opisal kot ukrep, s katerim se Mali pušča na cedilu, kar je sprožilo ostre negativne odzive francoskega predsednika Emmanuela Macrona. Uradni Pariz je po seznanitvi z načrti malijske vlade začel obsežno diplomatsko akcijo, da bi oblastnike v Bamaku vendarle prepričali, naj ne sprejmejo ruske paravojaške pomoči. Vprašljivo je, ali bo akcija uspešna, kajti mnogi Malijci si želijo odhoda Francozov, saj v njihovi vojaški prisotnosti v državi vidijo zgolj vmešavanje v notranje zadeve Malija.

Prav na ta protikolonialni sentiment očitno računajo vojaški oblastniki, ki bi utegnili po mnenju analitikov prisotnost ruskih varnostnikov izkoristiti za podaljšanje prehodnega tranzicijskega obdobja v državi in prestavitev volitev, ki naj bi bile februarja prihodnje leto. Da se je vojaška hunta za pomoč obrnila prav na Rusijo, ne preseneča. Več pripadnikov hunte je bilo namreč izurjenih v Rusiji, Mali pa ima z Rusijo vse od leta 1994 sklenjen obrambni sporazum, ki so ga pred tremi leti obnovili.

Nad verjetnim prihodom Wagnerjevih plačancev v Mali niso navdušeni ne v Gospodarski skupnosti zahodnoafriških držav (Ecowas) ne v številnih evropskih državah, ki poleg 15.000-glave misije Združenih narodov pomagajo pri stabilizaciji Malija. Podobno kot so v Franciji ocenili, da bi bila prisotnost ruskih paravojaških sil v Maliju v nasprotju z njihovo vojaško navzočnostjo, so morebiten odpoklic svojih enot nakazali tudi v Nemčiji, Estoniji, Veliki Britaniji in v Evropski uniji. Slednja s svojo misijo EUTM Mali s 700 vojaki iz 25 držav (med njimi je tudi devet pripadnikov Slovenske vojske) uri tamkajšnjo vojsko.