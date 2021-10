»Najbrž je spet kak protest,« sta modrovali mimoidoči gospe, medtem ko je na Kandijskem mostu v starem jedru Novega mesta skupina mladih v petek popoldne za nekaj trenutkov zaprla promet. No, morda bi res lahko rekli, da je šlo za svojevrsten protest, vendar ne v pravem pomenu besede, ampak bolj poziv k trajnostnemu načinu življenja in oblačenja.

Šlo je za modno revijo oblačil iz druge roke, s katero je zavod Knof, ki si je za poslanstvo zadal popularizacijo trajnostnega načina življenja ter ponovne uporabe oblačil in pohištva, pokazal, da smo lahko tudi v rabljenih oblačilih in s kančkom ustvarjalnosti povsem v trendu.

Čigava oblačila nosim? Kdo nosi moja?

»Ta dogodek je korak k cilju, da začnemo živeti trajnostno, kajti trajnosti še vedno nismo povsem ozavestili,« pravi vodja projektov in marketinga v zavodu Knof Polona Hrovat Mavsar. Da bi k tovrstnemu načinu razmišljanja in življenja privabili različne ciljne skupine, so na petkov dogodek, na katerem so pripravili tudi okroglo mizo z naslovom Čigava oblačila nosim?/Kdo nosi moja?, med drugimi povabili tudi igralko in TV-voditeljico Zvezdano Mlakar ter člane novomeške zasedbe Mrfy. »Pravijo, da mora neko zgodbo živeti deset odstotkov ljudi, da pride do prelomnice. Mi zdaj delamo te korake, čeprav smo majhni, brez velikih strategij v ozadju, kot jih imajo kakšne trgovske verige z oblačili,« je dejala Hrovat-Mavsarjeva.

Na modni reviji so oprave, ki jih je izbrala mlada novomeška modna oblikovalka Anja Medle, nosili modeli, ki prihajajo z vseh koncev Evrope. Gre za mlade prostovoljce, ki pomagajo in nabirajo izkušnje pri različnih socialnih podjetjih in društvih po Sloveniji. »Želeli smo tudi pokazati, da moda ni le klasični milanski stil z manekenkami idealnih mer. Naši modeli niso profesionalci, ampak so simpatični mladi ljudje različnih postav, različnih barv kože. Pomembno se je zavedati, da lahko modo prilagodimo našemu telesu, našemu stilu, naši osebnosti,« pravi Hrovat-Mavsarjeva.