V stranki Resni.ca so pojasnili, bo Stevanović v pogovoru Pahorju predlagal, da pozove vlado k odstopu in predčasnim volitvam ter k odpravi obvezujočega ukrepa PCT. V uradu predsednika so ob tem pojasnili le, da je Pahor obljubil dialog in da bo tej obljubi sledil. Spomnili so še, da je predsednik v preteklosti nekatere protestnike že sprejel in jim prisluhnil. A te zadnje predsednikove geste niso dobro sprejeli v stranki Dobra država, ki so v javnem pismu zapisali, da so ogorčeni in žalostni zaradi tega, »saj s tem dajete legitimnost posameznikom, ki ne spoštujejo zakonov, zanikajo znanost, brez sramu uničujejo tujo lastnino in ovirajo normalno življenje ljudi, kot je bilo razvidno iz poročanja medijev, napadajo tudi novinarje in jim poskušajo onemogočiti poročanje«.