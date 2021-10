Voznik je zaradi neprilagojene hitrosti izgubil nadzor nad avtomobilom, z desnega prometnega pasu zapeljal na levega, čez kolesarsko stezo in pločnik ter trčil v drog semaforja. Po trčenju je vozilo prevrnilo na streho, nato pa je trčilo še v bližnjo stavbo. Na kraj nesreče so hitro prispeli reševalci in gasilci, ki so lažje poškodovanega voznika oskrbeli in odpeljali v UKC Ljubljana. Rezultat preizkusa z alkotestom je bil negativen, vozniku pa so policisti izdali plačilni nalog. Poškodovan je bil tudi semafor, zato so gasilci obvestili dežurno ekipo Javne razsvetljave.