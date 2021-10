Le na kratko je 77-letni Stanislav Leskovar odgovoril sodnici mariborskega okrožnega sodišča Simoni Murko, ko ga je ta povprašala, ali priznava umor leto dni mlajše bivše žene Terezije Leskovar. »Ne priznavam,« je dejal. Tožilstvo Leskovarju očita, da je 23. februarja letos v Zlogoni Gori pri Oplotnici Terezijo Leskovar umoril na grozovit ali zahrbten način. Nekaj pred peto uro zjutraj jo je napadel z nožem, ko je ženska spala.

Okrožni državni tožilec Tilen Ivič na predobravnavnem naroku ni povedal, kakšno kazen bi predlagal sodišču, če bi obtoženi priznal. Z zagovornikom obtoženega, odvetnikom Juretom Ivančičem, sta bila namreč enotnega mnenja, da zdravstveno stanje obtoženega ne dopušča priznanja. »Verjetno sodnica morebitnega priznanja sploh ne bi sprejela,« je kasneje novinarjem razlagal tožilec.

Tožilec Ivič je sodnici, ki bo sama sodila v tem primeru, predlagal, da neposredno zasliši oba izvedenca psihiatrične stroke, Mladena Vrabiča in Bojana Filipiča. Njuni mnenji se po opravljenem psihiatričnem pregledu namreč razlikujeta predvsem glede nevarnosti obtoženca za okolje. »Trenutno je težko nekaj priznati, saj če moj klient v času izvršitve kaznivega dejanja ni bil prišteven, potem tudi kriv ne more biti. S tožilcem se strinjava, da je treba najprej neposredno zaslišati oba izvedenca in bomo kasneje videli, kako naprej,« je sodnici pojasnil odvetnik Jure Ivančič.

Tožilec obtoženemu obtožnice ni prebral, saj je Leskovar na vprašanje sodnice, ali ve, kaj se mu očita, najprej nekaj trenutkov molčal, na jok mu je šlo, nato pa so ga zalile solze in je izjavil: »Vem, zakaj smo danes tukaj. A mi je o tem težko govoriti.« Ker dejanja ni priznal, je bilo naroka hitro konec, sojenje naj bi se začelo predvidoma v začetku novembra.

Leskovarja sta na sodišče pripeljala pravosodna policista, saj je v priporu. Odvetnik se je pred sodno dvorano pogovoril s stranko, sodnici pa ob začetku sojenja dejal: »Obtoženi zelo slabo sliši in zelo težko je komunicirati z njim.« Sodnica se je kmalu lahko prepričala, da to drži. Ko je obtoženemu razlagala, kakšne so njegove pravice, ji je ta odgovoril, da je nekaj razumel, a ne vsega.

Po umoru je trčil v drevo

Zakonca Leskovar zadnja leta nista več živela skupaj. Žena je ostala na svoji domačiji v Zlogoni Gori, on pa se je preselil na vikend v Vinarjah pri Slovenski Bistrici. Zakonca sta se v tem času tudi razvezala, a v stikih sta ostala. 23. februarja letos pa se je Leskovar vrnil na posest. Terezija Leskovar je imela težave z nogami, zato je obležala. Zaželela si je, da se Stanko, kot so ga klicali vsi, vrne domov in poskrbi za njo in za domačijo. Kaj se je zgodilo, da je obtoženi usodnega jutra pograbil nož, ni znano. Ko sta še živela skupaj, zakonca nista bila v dobrih odnosih, policija je morala zaradi nesoglasij med njima večkrat posredovati. Zoper zdaj obtoženega umora so v preteklosti policisti podali ovadbi zaradi nasilja v družini in lahke telesne poškodbe. »V obeh primerih je bil osumljenemu izrečen ukrep prepovedi približevanja, veljavnost zadnjega je potekla v letu 2013,« so razložili na mariborski policijski upravi.

Po zločinu je Leskovar sedel v avto in se odpeljal, vendar ni prišel daleč. Po kakšnih 500 metrih vožnje je iz neznanega razloga zapeljal s ceste in trčil v drevo. V nesreči se je hudo poškodoval, iz zverižene pločevine pa se je rešil sam in se celo vrnil na kraj zločina. Hudo ranjeno mater je v postelji našel sin, ko se je pred odhodom v službo hotel posloviti od nje. Poklical je reševalce. Zdravnik je ugotovil, da ženski ni več pomoči, ekipa nujne medicinske pomoči pa je oskrbela hudo poškodovanega osumljenega in ga z reševalnim vozilom odpeljala na zdravljenje v Univerzitetni klinični center Maribor. Po končanem zdravljenju je preiskovalni sodnik zoper Leskovarja odredil pripor, a je odvetniku uspelo stranko spraviti na prostost. A ne za dolgo, pritožbi tožilca so pritrdili višji sodniki in Leskovar se je znova znašel za zapahi.