Po očitno večmesečni bolezni je v sredo v puljski bolnišnici umrl 15-letni dijak tamkajšnje gimnazije. Imel je sladkorno bolezen, na koncu tudi vnetje pljuč. Ozadje smrti mladeniča je grozljivo in že več dni pretresa Istro in vso Hrvaško. Izkazalo se je, da so fantovi starši fanatični pripadniki verske sekte.

Darka in Ines Kovačević so v petek privedli pred preiskovalnega sodnika. Izrekla sta se, da za smrt sina nista kriva. Kljub temu ju je sodnik poslal v pripor, da ne bi vplivala na priče v procesu, ki bo očitno mučen za vse vpletene.

Oživljanje žal neuspešno

Ekipa nujne medicinske pomoči je nesrečnega fanta našla v zapuščenem objektu, kjer naj bi živel z družino (Kovačevića imata še tri druge otroke, socialna služba jima je vse tri že odvzela), ki pripada povsem zaprti, neformalni in neregistrirani verski sekti. Stikov z zunanjim svetom praktično niso imeli. Fanta so v bolnišnico pripeljali šele, ko je nehal dihati. Zdravniki mu niso mogli več pomagati, poklicali so policijo in stekla je preiskava. Osumljene starše so prijeli v četrtek popoldne. Kot razkriva Glas Istre, se je fantu zdravstveno stanje poslabšalo že pred tremi meseci, a ga mama in oče nista peljala k zdravniku. Prejšnji ponedeljek se mu je stanje močno poslabšalo, a sta se namesto za odhod v bolnišnico raje odločila za molitve. Reševalce sta poklicala šele, ko je bilo že prepozno. Še ko so prišli, sta nad fantom izvajala verske rituale, mama pa naj bi bila duhovno popolnoma odsotna. »Že v rešilcu smo ga poskušali oživljati, za kratek čas se je pojavil srčni utrip, vendar nam ga žal ni uspelo rešiti,« je za istrski časopis povedala direktorica Splošne bolnišnice Pulj Irena Hrstić.

Z državnega tožilstva so sporočili, da obstaja utemeljen sum, da so starši dlje časa vedeli za slabo zdravstveno stanje sina, a niso ukrenili prav ničesar. »Petinštiridesetletnico in 42-letnika smo ovadili zaradi kaznivega dejanja oškodovanja otrokovih pravic, kar je vodilo v smrt. Predvidena kazen je od treh do 15 let zapora,« so še dodali.