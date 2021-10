Na terasi bara na Glinškovi ploščadi je bilo minulo soboto še posebej živahno in družabno. Za mizo so sedeli 83-letna stanovalka, babica devetih vnukov, ki vsak dan obišče fitnes studio, prav tako še sede za volan, gospod, ki se je pred leti iz naselja preselil na obrobje Ljubljane, pa vendar vsako soboto na terasi z nekdanjimi sosedi spije pivo, in lastnik lokala, ki je s seboj prinesel kup fotografij, ki so pripovedovale zgodbo o ljudeh in življenju v blokovskem naselju.

Vsi trije Bežigrajčani so bili poslušalci namiznega gledališča, ki je v naselju BS7 potekalo v sklopu večletnega mednarodnega projekta Ambasadi – dialog dveh evropskih sosesk, platforme izmenjav inovativnih umetniških pristopov številnih evropskih partnerjev, ki pilotsko uvaja nove formate kulturno-socialnega dela v soseskah. Omenjeni projekt je prav tako del programa kandidature Ljubljane za EPK 2025.

Si ob Mucherjevi ulici želijo garažno hišo? Kot je povedal Grega Močivnik iz KUD Ljud, ki je poskrbel za izvedbo namiznega gledališča, je bil odziv dan prej, v petek, prav tako nad pričakovanji. »Gledališče je namenjeno do največ desetim ljudem. V petek smo poleg druženja v parku predstavo v večernih urah odigrali še v stanovanju na Bratovševi ploščadi. In tudi tu se je odprla debata o življenju nekoč in danes,« je povedal Močivnik in razložil, da se namizno gledališče dogaja na mizi in za mizo, kjer se ustvarja prostor za dialog med ustvarjalci, v našem primeru med igralcema in gledalci, ki so za mizo. Igralca – k projektu so povabili Uroša Mačka iz Slovenskega mladinskega gledališča in Zalo Ano Štiglic iz ljubljanskega Lutkovnega gledališča – začneta s 15-minutnim prizorom, ki se nanaša na perečo temo, povezano s sosesko. »Temo smo izbrali na podlagi intervjujev, ki smo jih opravili pred dvema letoma z ljudmi, ki živijo tu in so bili pripravljeni povedati, kaj jih moti. Od težav z upravnikov do pomanjkanja volje pri kidanju snega v zimskih mesecih, prav tako pogrešajo več medgeneracijske povezanosti,« je razložil Močivnik in med sprehodom do novega prizorišča dodal, da je tema zaigrane igre izmišljena, se pa nanaša na strah nekaterih stanovalcev, da bi pod parkom ob Mucherjevi ulici zgradili garažno hišo in posekali nekaj dreves ter zmanjšali zelene površine.