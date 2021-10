Pustimo ob strani, kaj imata tam iskati poljski veleposlanik in poslanec vladajoče stranke. Tam je bil namreč, hvala bogu, tudi glas razuma v obliki nadškofa Stanislava Zoreta. Ki je zbranim lepo povedal, da je pravica do življenja temeljna pravica, saj tudi papež Frančišek pravi: »Od rojstva do naravne smrti.« Torej od rojstva. Ne od spočetja. Samo da boste vedeli, na čigavi strani sta Zore in papež Frančišek.