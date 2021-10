Nepreslišano: Dr. Bogomir Kovač, ekonomist

Danes je vse drugače. Ekonomska obnova EU temelji na zeleni agendi in popolni fiskalni razvezi zaradi preseganja pandemijske krize. Nemčija je obrnila svoj kompas. Gre za tri jasna stališča, do evropskih vrednot in vladavine prava, fiskalne in monetarne priložnosti in prilagajanja podnebnim spremembam. Oboje je evropski in hkrati nemški problem. Nova povolilna koalicija strank bo najbrž hitro našla konsenz glede EU in globalne vloge Nemčije, bolj se bo zapletlo pri ekonomskih in razvojnih politikah, največji razkorak in spore bo prinesla ekološka transformacija nemškega gospodarstva in družbe. Ekosocializem bi morala postati agenda SPD, tudi Zelenih, zeleni oplesk neo(ordo)liberalizma pa je bližje CDU/CSU in FDP. Prva alternativa je morda preveč ambiciozna, druga vse bolj nevzdržna. Nemčija bo vsekakor bolj zelena, ne bo pa opustila svoje tradicionalne fiskalne zadržanosti.