Da stvar ponazorim. Kaj povzroča katastrofične klimatske spremembe, zdaj že natančno vemo – in tudi to, da je primarni vzrok razkošno življenje razvitega dela sveta. Tudi ta vesoljski turist je rajžal gor zgolj zaradi prestiža, brez vsake potrebe torej. Naj bom še nekoliko neposrednejši. Ko je mladina na protestih z risanjem na velike pole papirja in s hojo ter vpitjem različnih parol, kot so »zahtevamo čist zrak in čisto pitno vodo za nas in prihodnje rodove«, izražala svoje nestrinjanje z gospodarsko politiko, je marsikateri starejši pomislil, kako so mladi ozaveščeni. Toda tudi v tem tiči napaka, saj so oni, mladi torej, le odsev nas starejših, naša kopija. Zahtevajo torej čist zrak, a zanj se ne bi odpovedali ničemur. Ne bi se odpovedali maturitetnim zabavam v Grčiji ali Španiji in jih ne bi zamenjali za izlet z vlakom v Bohinjsko Bistrico ter hojo ob Bohinjki do jezera in okoli ter nazaj. Ne bi se odpovedali niti električnim skirojem ali električnim kolesom, ko ni nikakršne potrebe po lahkotnem prevažanju, saj so prepolni moči, in ne bi se odpovedali brskanju za cunjicami v BTC Ljubljana, čeravno so slišali, da jih izdelujejo za pest riža bangladeški otroci v dvanajsturnih delovnikih. In po stikanju za oblačili se ne bi odpovedali hamburgerju in kokakoli.

In ko so se Jesenice prejšnji mesec dušile v prometu, ko je bil na avtocesti desetkilometrski zastoj, mesto pa prepolno vozil, so se v domačem časopisu pojavile zahteve, naj župan zagotovi lažji pretok prometa, a so se ti isti pritožniki najbrž drenjali po cestah proti morju. Vsi bi torej radi obdržali čim višji življenjski standard, hkrati pa zahtevamo, kot sredini protestniki »svoje resnice«, odstop vlade, pri čemer je z njihove strani prišlo prvo sredo zgolj nasilje in uničevanje skupne lastnine ter širjenje virusa. Prav nič drugačni niso petkovi protesti z zahtevami po odstopu vlade. Ko sem se na začetku kolesarskih protestov povezal z organizatorjem Jenullom, sem mu napisal, da jih podpiram, če bi jih izvajali proti pravemu krivcu, ki pa ni vlada, ampak pravosodje, ki v 30 letih Slovenije ni ustrezno rešilo niti enega tranzicijskega gospodarskega kriminala, kaj šele bančno luknjo, pa bi po zamenjavi te vlade ostalo vse isto, le drugi bi delali škodo.

In kaj ima sedanja samooklicana koalicija ustavnega loka skupnega z ustavo ali vladavino prava, če ob treh desetletjih omrtvičenega pravosodja zagovarja njihovo nedotakljivost, samostojnost in avtonomnost? Vse to do zdaj omenjeno ima skupni imenovalec: obdržati visok standard in se ničemur odpovedati. In za nameček zahtevati, da vlada ali nekdo drug pač nekaj naredi po možnosti s čarobno palico, da le nam ne bi bilo treba nič.

Leta 2021 so se torej po gorenjskih cestah vile kolone upočasnjenih vozil dopustnikov, ker se razviti del sveta nikakor noče odpovedati razkošju. Zato se bodo že v desetletju ali nemara še prej spet valile kolone žejnih in lačnih ljudi, začela se bo selitev narodov. Afriki in južnemu delu Azije grozi pomanjkanje pitne vode, pri nas pa žuborijo potoki in tečejo reke in na tiste besede, »da Slovenci pitne vode ne damo«, se bodo horde žejnih požvižgale. Vsaka stvar na tem svetu ima svojo ceno.

Jožef Praprotnik, Jesenice