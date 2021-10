Splošno sodišče EU je pred dnevi po pritožbi osvobodilnega gibanja Polisario kot legitimnega političnega predstavnika Demokratične arabske republike Sahara (DARS) razsodilo, da je treba razveljaviti sporazuma, ki sta bila sklenjena v okviru krovnega evromediteranskega sporazuma med Brusljem in Rabatom, in sicer o prosti trgovini in ribolovu. Po navedbah sodišča sporazuma vključujeta ozemlje DARS brez privolitve saharske vlade oziroma saharske skupnosti. Sodniki zahtevajo, da se veljavnost obeh sporazumov izteče v roku dveh mesecev oziroma v primeru pritožbe, na dan, ko bo sodišče EU podalo končno razsodbo. Takojšnja razveljavitev bi po njihovi oceni utegnila imeti hude posledice za zunanje delovanje EU, saj bi s tem lahko postala vprašljiva pravna varnost njenih mednarodnih sporazumov.

Evropsko pravosodje prisluhnilo argumentom Polisaria

EU in Maroko sta leta 1996 sklenila pridružitveni sporazum, ki je začel veljati štiri leta pozneje. Sporazum o ribištvu sta podpisala leta 2006, šest let zatem pa še o liberalizaciji kmetijskih proizvodov in ribiških proizvodov. Sodišče EU je decembra 2016 opozorilo, da se nobeden od sporazumov z Marokom ne sme nanašati na Zahodno Saharo, saj gre za »ločeno in drugo« ozemlje od okupatorske države. Februarja 2019 je evropski parlament ratificiral nov sporazum o ribolovu, ki je bil med Brusljem in Rabatom sklenjen leto prej, omogoča pa proti plačilu 52 milijonov evrov na leto ribolov 128 evropskim ribiškim ladjam (od teh je 92 španskih) v morskih vodah, ki jih nadzoruje Maroko. A se po podatkih skupine Polisario 90 odstotkov ribolova izvaja v vodah Zahodne Sahare, kar pomeni ropanje njihovega morskega naravnega bogastva.

Aprila in junija 2019 je Polisario pri splošnem sodišču EU vložil pritožbo z zahtevo, da se oba sporazuma razveljavita, ker kršita mednarodno pravo in sta nezakonita, med drugim tudi zato, ker Svet EU in Maroko nimata pristojnosti za sklepanje mednarodnih sporazumov v imenu »prizadetega ljudstva«. Polisario trdi, da oba sporazuma »saharskemu ljudstvu (Sahravi) kratita pravice, da svobodno razpolaga z naravnim bogastvom na svojem ozemlju, in brez njihovega dovoljenja organizirata izvoz v EU njihovih proizvodov ter ulov v njihovih atlantskih vodah«. S tem saharskemu ljudstvu odrekata status pravnega subjekta ter kršita njegove temeljne pravice in mednarodno humanitarno pravo.

Evropsko pravosodje je argumentom Polisaria prisluhnilo in v obrazložitvi obeh sodb ugotovilo, da sporna sporazuma neposredno vključujeta ozemlje Zahodne Sahare na škodo ljudstva, ki mu to ozemlje in morske vode pripadajo, zato bi morala imeti njihovo soglasje. EU se brani, češ da je bilo saharsko prebivalstvo vprašano za mnenje in se je s sporazumoma menda strinjalo. V odgovoru pa so evropski sodniki zapisali, da se tako »posvetovanje« evropske komisije ne more šteti za privolitev Saharcev, katerih legitimna politična predstavnica je skupina Polisario, ki jo priznava tudi OZN. Svetu EU so očitali tudi neupoštevanje dejstva, da niti Evropska unija, niti države članice, prav tako ne OZN ne priznavajo Maroku suverenosti na ozemlju Zahodne Sahare, ki ga je okupiral leta 1976.