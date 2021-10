Letalo pilatus PC-12, namenjeno turističnim poletom, je po navedbah italijanske agencije za varnost v letalstvu (ANSV) vzletelo nekaj po 13. uri z milanskega letališča Linate in bilo je na poti v mesto Olbia na Sardiniji.

Približno 10 minut po vzletu se je zaletelo v dvonadstropno zgradbo, ki so jo obnavljali, tako da je bila v času nesreče prazna. V njej so sicer pisarne, pa tudi parkirišče za avtobuse. "Trk je bil uničujoč," je pojasnil predstavnik milanskih gasilcev Carlo Cardinali.

"Letalo se je zaletelo v zgradbo in zagorelo," pa so zapisali na ANSV. Na kraj so prišli gasilci, policisti in reševalci.

Na letalu so bili pilot, kopilot in šest potnikov, med njimi tudi otrok. Vsi so umrli, navajajo italijanski mediji.

Italijanska agencija za varnost v letalstvu je sporočila, da je sprožila preiskavo dogodka in na kraj poslala preiskovalca. Na kraj je prišla tudi tožilka.