Z najboljšo retro opravo je navdušila Alpska šola, so še sporočili organizatorji tega zabavno-tekmovalnega dogodka, ki naj bi postal tradicionalen.

Vsega skupaj se je na tekmo prijavilo 120 udeležencev, ki so že ob registraciji in pregledu smuči gledalce navdušili s svojimi duhovitimi retro opravami.

Edini pogoj uporaba starih »suličastih« Elanovih smuči

Edini tehnični pogoj za udeležbo na tej preizkušnji je bil uporaba starih »suličastih« Elanovih smuči, ki so kraljevale še pred uporabo zdajšnjih smuči z ukrivljenim lokom. Med temi starimi smučmi so prevladovale slovite smuči begunjskega proizvajalca z oznako RC, ki so skupaj z retro smučarskimi dresi in opravami ter ob kulisi skrbno izbranih glasbenih uspešnic iz 70. in 80. let, obudile spomin na čas, ko smučanje za Slovence ni bilo le šport, ampak tudi točka nacionalne identitete in ponosa, so zapisali organizatorji dogodka.

Najboljši tekmovalci so za okrog 400 metrov dolgo progo potrebovali le nekaj več kot minuto, bolj zadržani pa so tudi presegli odmerjene tri minute, kolikor jih je imel na voljo za spust vsak kvartet prijateljev.

Ni šlo za klasični smuk oziroma slalom. Tekmovalo se je v smučarskem krosu, s štirimi tekmovalci na progi, ob ekipi se je meril tudi čas posameznih tekmovalcev. Po dveh spustih je bila najhitrejša četverica SK Celje, najboljši posamezniki in posameznice pa so se pomerili še v tretjem spustu, v katerem sta se najbolje odrezala Vajdič in Pernekova.

Kljub kakšnemu padcu v travo ali blato je bilo medicinsko osebje ob progi brez dela, so še dodali organizatorji dogodka, ki so ob tem pripomnili, da pomanjkanje snega ni ovira za dobro smučarijo in da gre tudi po travi.

Od legend na progi velja omeniti Reneja Mlekuža in Filipa Flisarja, nekdanjega svetovnega prvaka v smučarskem krosu na snegu, ki se je med prvimi spustil po travnati strmini. Med tistimi, ki so si tekmo ogledale iz arene, pa je bil nogometaš Marcos Tavares, ki je najbolj strastno navijal za ekipo NK Maribor.

Laško Pohorski smuk je projekt Pivovarne Laško skupaj s partnerji Elanom, Smučarsko zvezo Slovenije ter Mestno občino Maribor z destinacijo Pohorje.

Za idejno zasnovo in izvedbo projekta je poskrbela agencija Extrem, ki je zasnovala spektakle, kot so Odbito na Ljubljanici (trampolini), Triglav the Rock Ljubljana (balvansko plezanje), Pljusk na Velenjskem jezeru (skoki v vodo) in Spartan Race Slovenija, katerih rdeča nit je spajanje športa in rekreacije z zabavo.