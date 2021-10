»Človeštvo je v fazi sprememb, ko postajamo vse bolj prijazni do okolja. Tudi v Steklarni Hrastnik smo nosilci sprememb na področju dekarbonizacije,« je v izjavi za STA v soboto poudaril direktor Steklarne Hrastnik Peter Čas.

»Veseli smo, da lahko sodelujemo na svetovni razstavi v Dubaju, zlasti v delu, katerega tema je trajnost. Naša zaveza je, da do leta 2030 zmanjšamo izpuste za 40 odstotkov in da popolnoma dekarboniziramo našo proizvodnjo do leta 2050,« je spomnil. Odprtje Expa za Steklarno Hrastnik sovpada tudi s predstavitvijo njihove najbolj trajnostne steklenice na trgu.

Steklarna Hrastnik je sicer v regiji Bližnjega vzhoda, ki letos prvič gosti Expo, že prisotna. Od nastopa tako pričakujejo zlasti krepitev prepoznavnosti ter še boljše poslovne priložnosti, je sklenil Čas.

Z namenom mreženja in iskanja poslovnih partnerjev se na Expu 2020 predstavlja tudi Lek, del skupine Novartis. Kot je povedala vodja operacij v biofarmacevtski proizvodnji Vesna Stergar, jih zanima zlasti področje trajnostnega razvoja.

Trajnost je edina pot v prihodnost

»Obetamo si nove partnerje, ki nam bodo pomagali reciklirati določene plastične odpadke, iščemo nove tehnologije za recikliranje vode, v bistvu vse na temo trajnostnega razvoja,« je pojasnila.

Trajnost je tema številka ena in s tem se ukvarjajo vsa napredna podjetja, je ocenila Stergarjeva: »To je edina pot v prihodnost in vsi procesi, ki jih uvajamo v proizvodnjo, morajo biti trajnostni.«

Sogovornica je slovenski nastop na Expu opisala kot »preprosto izjemen«. »Slovenija je v puščavo vnesla pridih zelenja, miru. Odlično se predstavlja,« je strnila vtise.

Predsednik uprave družbe Salonit Anhovo Julijan Fortunat je poudaril, da imajo v podjetju izdelan srednjeročni in dolgoročni načrt prehoda v ogljično nevtralno proizvodnjo. »Izrednega pomena je krožno gospodarstvo, ki ga izvajamo že 30 let. Glede na to, da uporabljamo alternativna goriva iz visokokaloričnih odpadkov, smo po moji oceni eden prvih slovenskih primerov resnega in pravega krožnega gospodarstva,« je poudaril Fortunat.

Za cementarno je prehod v trajnostno delovanje tudi gospodarska nuja, je prepričan Fortunat. »Že v naslednjih treh letih bomo bistveno zmanjšali ogljični in druge okoljske odtise, potem pa smo za prihodnjih 15 let začrtali pot do ničelnih emisij. »Verjamem, da bomo med vodilnimi cementarnami v Evropi,« je dodal.

Slovenski paviljon na Expu je po oceni Fortunata »izredno lep« Kot pomembno je ocenil mreženje s kolegi iz Slovenije in obiske tujih delegacij na slovenskem paviljonu. »Videl sem tudi predstavitev na Expu v Milanu leta 2015 in tukaj se predstavljamo v veliko lepši, pomembnejši luči, pa tudi - kar je najpomembnejše - z najbolj pravimi temami,« je sklenil.

Slovenski paviljon na Expu 2020 je v soboto slovesno odprl minister za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravko Počivalšek, ki ga ob obisku spremlja tudi delegacija krožnega in zelenega gospodarstva. V prihodnjih šestih mesecih bo Expo obiskalo še 10 slovenskih gospodarskih delegacij.