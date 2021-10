»Po jutranjem nastopu sem vedela, da je tudi ta rekord dosegljiv. Nekaj negotovosti pa vendarle je, saj je to prvi nastop v sezoni in prvi v 25-metrskem po dolgem času. A sezono sem začela super,« je po novih stopničkah povedala 20-letna Mariborčanka, ki je že v petek dosegla tudi slovenski rekord na 200 m delfin.

Kot pravi, je lahko prav kmalu še hitrejša. »Že delfin je v petek pokazal, da vzdržljivost imam. Na prvih 100 metrih pa mi v kravlu manjka nekaj hitrosti, česar še nisem pilila in tukaj so še rezerve,« razkriva tekmovalka, ki je prepričana, da bo po nekaj nastopih tudi še bolj natančno razporedila moči. Zdaj z nestrpnostjo čaka tudi nedeljski test forme na 200 m mešano in prihodnji teden v Budimpešti prva nastopa na 400 in 800 m prosto.

Prve stopničke na večjem tekmovanju po dolgem času je osvojil tudi plavalec Triglava Peter John Stevens. Ta je s 26,39 v kvalifikacijah in 26,34 v finalu na 50 m prsno dokazal, da plava zelo konstantno, dosežek pa je zadostoval za tretje mesto. Hitrejša sta bila Nizozemec Arno Kamminga (26,00) in Nemec Fabian Schwingenschlögl (26,13).

»Sem še v zelo močnih treningih, nikakor še nisem pripravljen za sprinte, zato moram biti z doseženim zadovoljen. Res pa je, da bi se morda že danes lahko boril tudi za zmago, če ne bi naredil napak. Tako pa sem storil manjši napaki na startu in na obratu, kar se pozna na dosežku. Tehnično bolje je bilo na 100-metrski razdalji, kjer sem bil na prvi polovici le dve desetinki sekunde počasnejši kot danes. A izidi so v resnici tam, kjer sem jih napovedoval - nizkih 26,« je po tekmi ocenil Stvens.

O zmagovalnem odru pa je dodal: »Škoda, ker podelitve zaradi pandemije covida-19 ni in si kolajne vzamemo kar sami. A ne glede na to, naj tako ostane prihodnje tri tedne v svetovnem pokalu in nato tudi na evropskem prvenstvu.« Kot pravi, je bil na tekmi dodatno navdušen, saj ni le plaval izidov, ki si jih je želel, ampak z užitkom spremlja tudi rekordno plavanje Katje Fain.

Osebne rekorde sta dosegla tudi mlajša člana slovenske odprave v nemški prestolnici. Sašo Boškan je bil s 25,06 na 50 m hrbtno 12., Nika Fain pa z 28,00 na 50 m delfin 22.