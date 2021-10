»Čoln s 70 ljudmi na krovu je pogrešan že štiri dni. Odšli so iz Homsa v Libiji in večkrat poklicali AlarmPhone,« je organizacija sporočila na Twitterju.

Iz organizacije so sporočili še, da so z migranti izgubili stik, ko so bili ti 18 kilometrov oddaljeni do italijanskih voda, na območju Malte. Alarm Phone opozarja da ni nobenega zapisa o njihovem reševanju ali prihodu, oblasti pa medtem molčijo.

»Zakaj so malteške in italijanske oblasti najprej zavrnile reševanje, nato pa tudi posredovanje informacij o usodi migrantov? Ali so 70 ljudi pustile umreti? So bili skrivaj potisnjeni nazaj v Libijo? Zahtevamo odgovore,« so še opozorili v organizaciji.

Več deset tisoč migrantov si vsako leto prizadeva prečkati Sredozemlje. Običajno se na pot odpravijo iz Libije in skušajo doseči italijansko obalo, vendar se potovanje pogosto izkaže za smrtonosno. Letos je na tej poti umrlo najmanj 1.369 ljudi, je v začetku septembra sporočila Mednarodna organizacija za migracije (IOM).