Duterte, ki si je prislužil vzdevek Filipinski Trump, se v skladu z ustavnimi določili ne sme potegovati še za en predsedniški mandat, čeprav še vedno uživa visoko zaupanje kot pred petimi leti, ko se je na položaj predsednika povzpel z obljubami o izkoreninjenju mamil v državi.

Se je pa ugibalo, da bi lahko kandidiral za podpredsednika in na ta način še naprej krojil filipinsko politiko. To je avgusta nakazal tudi sam.

Kritiki so menili, da se bi skušal na ta način izogniti morebitnemu kazenskemu pregonu po koncu mandata. Njegova vojna proti prekupčevalcem z mamili je bila namreč zaradi spornih metod in kršitev človekovih pravic deležna številnih kritik, tako doma kot v svetu. Po navedbah organizacij za varstvo človekovih pravic je bilo ubitih več deset tisoč ljudi. Preiskavo je sprožilo celo Mednarodno kazensko sodišče (ICC).

A Duterte je zdaj zavrnil možnost, da bi kandidiral za podpredsednika. Kot je dejal, bi šlo za izigravanje ustave in zakonov. Zato se je odločil za politično upokojitev. To pa je presenetljivo oznanil na pred uradom, kjer so vsi mislili, da bo vložil kandidaturo, navaja AFP.

Zdaj filipinska javnost pričakuje, koga bo označil za najboljšega kandidata, ki naj bi ga nasledil na položaju predsednika države. Mnogi opazovalci že napovedujejo, da bo to njegova hčer Sara, ki je sicer že na čelu javnomnenjskih raziskav, ki merijo priljubljenost politikov v državi. In če bi njegova hči postala predsednica, bi bil prav tako zaščiten pred morebitnim kazenskim pregonom, navaja AFP.