»Skoraj 200 vojakov, od tega 100 voznikov, bo od ponedeljka razporejenih za zagotavljanje začasne podpore v okviru širšega vladnega ukrepa za dodatno razbremenitev pritiska na črpalke goriva in odpravljanje pomanjkanja voznikov tovornih vozil,« je britanska vlada v petek zapisala v sporočilo za javnost.

Na bencinskih servisih na Otoku se zadnje dni vijejo dolge vrste. Potrošnike namreč skrbi, da bi lahko črpalke zaradi pomanjkanja voznikov cistern kmalu ostale prazne, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

»Zahvaljujoč ogromnim prizadevanjem industrije v zadnjem tednu vidimo stalne znake, da se razmere na črpalkah počasi izboljšujejo,« je dejal britanski gospodarski minister Kwasi Kwarteng.

Minister za promet Grant Shapps je prejšnji teden zavračal pozive k olajšanju postopka za izdajo vizumov tujim voznikom tovornjakov, a je popustil pritiskom in napovedal izdajo 5000 trimesečnih vizumov za dodatne tovornjakarje. Hkrati je prometno ministrstvo napovedalo spremembe pri dobivanju dovoljenj za vožnjo tovornjakov, da bi lahko za volane čim prej sedli novi vozniki, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Vlada je sporočila, da bodo delavci, ki bodo v državo prispeli od konca oktobra, zdaj lahko z novo izdanimi začasnimi vizumi tam ostali do 31. decembra. Pri tem so dodali, da vizumi ne bodo dolgoročna rešitev, in zaprosili, naj delodajalci vlagajo v britansko domačo delovno silo.

Zaradi brexita so mnogi tuji vozniki morali zapustiti Veliko Britanijo, kar je prizadelo različne sektorje, od prehranskega do gradbenega. Številni vozniki v državi so namreč prihajali iz vzhodne Evrope in jim nova migrantska politika ni šla na roko. Številni pa so se v domače države vrnili tudi zaradi zdravstvene krize, ki jo je povzročil covid-19.