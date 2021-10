V Gasilski zvezi Slovenije so navkljub ukrepom za zajezitev epidemije covida-19 v preteklem letu skušali nadaljevati s programom usposabljanja gasilcev, predvsem pa obdržati njihove stalne naloge, kamor spadajo intervencije. »Brez usposabljanja in vseh ostalih veščin ter zadev, ki jih morajo opraviti operativni gasilci, si skorajda ne moremo zamisliti intervencije,« je za STA pojasnil predsednik GZS Janko Cerkvenik.

Vaje so zato zaradi zapletenih razmer opravljali »v mehurčku znotraj gasilskega doma«, kar je pripomoglo tudi k prednostni obravnavi za cepljenje proti covidu-19. S tem so po njegovem mnenju najprej zaščitili sebe, posledično pa tudi vse, ki so jim nudili pomoč.

Poleg intervencij so ob strani stali tudi lokalnim skupnostim in jim pomagali pri razkuževanju javnih objektov. »Svojo nalogo smo glede na stanje, v kakršnem smo bili, opravili solidno, dobro, seveda pa so izostala številna druga usposabljanja na regijski in državni ravni. Njihovo število se je izredno zmanjšalo,« je povedal in dodal, da so v preteklem letu občutili tudi upad dela z mladimi in starejšimi.