Nepreslišano: Antiša Korljan, komentator

Sredin protest na ljubljanskih ulicah je bil miren. Resda glasen, zaradi oteženega gibanja po mestu za meščane najbrž neprijeten in vladi gotovo zoprn, a še vedno miren. Je bilo torej nujno, da se je policija udeležencev lotila s sredstvi, ki so vendarle rezervirana za resne nemire? V normalni državi seveda ne. Prej je videti, da je slovenska policija prišla na okus in fantje svoje igračke vse pogosteje peljejo na sprehod.